«Помогите, меня хотят убить!»: в Тюмени подростка во время тату-сеанса скрутили работники психбольницы

Ребенка забрали на лечение прямо из кресла тату-мастера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени подростка скрутили работники психиатрического отделения прямо во время тату-сеанса. Об этом URA.RU сообщил мастер татуировок Александр Март, ставший невольным свидетелем инцидента.

«С мальчиком я общался через сайт бесплатных объявлений, он обещал прийти на сеанс с матерью, но явился один, заявив, что родительница скоро подойдет. Я успел подготовиться, перевел эскиз — портрет Высоцкого. Подросток сидел, а я отошел за расходниками. Поворачиваюсь, а его уже скручивают двое мужчин. Мальчик громко начал кричать на весь салон: „Помогите, меня убить хотят, в лес увезти!“. Я в полной растерянности бросился разнимать, не понимая, что происходит», — рассказал Александр Март.

Ситуация прояснилась, когда один из мужчин показал тату-мастеру переписку с матерью подростка. Оказалось, что мужчины являются сотрудниками психиатрического отделения и действовали с согласия родительницы, которая прибыла на место вскоре после происшествия. «Приехала мама и рассказала, что он наркоман и украл у нее все деньги. Вот и увезли его прямо из салона на лечение», — сообщил Март.

По словам мастера, подросток активно сопротивлялся и не хотел ехать в больницу. Март признался, что до сих пор находится в шоке от произошедшего. В Департаменте здравоохранения Тюменской области, куда URA.RU обратилось за комментарием, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть детали произошедшего.

«Экстренная госпитализация — это компетенция бригад скорой медицинской помощи, которые и обеспечивают безопасную транспортировку при наличии соответствующих медицинских показаний», — сообщили в Депздраве. Там также добавили, что для помещения ребенка в стационар требуется либо его добровольное согласие (если ему больше 15 лет), либо согласие родителей, а также медицинские показания. Принудительная госпитализация, как подчеркнули, осуществляется только по решению суда», — сообщила пресс-секретарь Анастасия Гриценко.