Слухи ХМАО: Кухарук отказался от традиции Комаровой

Губернатор Югры Руслан Кухарук готовится к поездке в Совет Федерации. А бывший прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин пакует чемоданы для отправки за новыми погонами в Тыву. В окружной общественной палате вовсю идет дележка кресел в новым созыве. А нефтяникам начали приплачивать за доносы на коллег. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатора ХМАО ждут в Совете Федерации

В югорском Белом доме сбиваются с ног перед подготовкой к Дням ХМАО в верхней палате парламента. «В „Час субъекта Российской Федерации“ на заседании запланированы выступления и главы региона Руслана Кухарука, и спикера окружной думы Бориса Хохрякова. Власти рассчитывают, что по завершении региональных дней Югры бюджет прирастет дополнительными субсидиями на ключевые проекты», — сообщает инсайдер.

Глава региона пересмотрел подход к заседаниям правительства

Поговаривают, что Кухарук отказался от практики своей предшественницы, отписывавшей поручения главам департаментов. «Ходили слухи, что на них обычно сыпались все шишки, а курирующие заместители могли позволить себе даже прийти на заседания неподготовленными. Однако при новой власти все изменилось, и практика „неприкосновенности“ замов канула в лету — теперь основную ответственность несут именно они. Они же и распределяют нагрузку подконтрольным департаментам», — шепчутся в кулуарах.

Экс-прокурор ХМАО получит бонусы из-за смены региона назначения

В прокурорских кабинетах обсуждают назначение бывшего главы югорской прокуратуры Евгения Ботвинкина в Тыву. «Есть информация, что в Калуге он бы остался при своих погонах генерал-майора. А вот в Туве получить заветный классный чин Госсоветника юстиции 2 класса реальнее и быстрее. Так что Ботвинкин уже скоро получит звание генерал-лейтенанта», — судачат сплетники.

Скандальный коуч правительственного медиахолдинга рвет связи с ХМАО,...

Ходят слухи, что Евгения Галяева, занимавшаяся при экс-главе ОТРК «Югра» Алексее Елизарове и его кураторе — экс-замгубернатора Алексее Шипилове — оптимизацией медиахолдинга, неожиданно начала удалять из друзей югорскую политэлиту. «Галяева серьезно зачистила соцсети. Произошло это после передачи в суд уголовного дела Шипилова, хотя это может быть просто совпадением. Коуч была председателем московского клуба предпринимателей — нежелательной в России саентологической организации WISE, и ее деятельность в связке с фигурами такого высокого уровня не раз становилась поводом для скандалов», — передает слухач.

...но, говорят, что она опоздала

Ходят слухи, что совместные фото Галяевой и Елизарова в ОТРК уже попали к силовикам. «Кто-то из сотрудников собрал скриншоты с планерок, и Галяева с бывшим главой ОТРК вели трансляцию из одного кабинета. Пусть это было несколько лет назад, а нежелательная организация получила этот статус от Минюста только тремя годами позже, карточки заинтересовали спецслужбы. Интересно, что будет дальше», — предвкушает слухмейкер.

В Общественной палате ХМАО назревает скандал

Поговаривают, что председатель общественной палаты ХМАО Алсу Маганова намерена зачистить фракцию старожилов, с которыми у нее не сложились отношения. «Говорят, что переназначение неподконтрольных общественников она блокирует якобы лично. В итоге, палата рискует пополниться псевдоактивистами, которые будут рапортовать, что все хорошо, и замалчивать проблемы», — делится опасениями информатор.

Вице-мэр Сургута дождался ремонта кабинета

Поговаривают, что вице-мэр Сургута Владимир Фризен наконец дождался капитального ремонта кабинета. Рабочие обновили пол, стены и потолок, завезли новую мебель и оргтехнику. «Говорят, что теперь он самый оснащенный среди всех заместителей главы города», — шепчутся сплетники.

Прокуратура проверит помощника и советника мэра Нефтеюганска,...

По словам инсайдеров, в прокуратуру поступило заявление о проверке помощника мэра Нефтеюганска Максима Курносова и советника Андрея Москвина. «Курносова подозревают в частых сменах муниципальных квартир. Кроме того, обоих проверят на использование служебных машин в личных целях. Проверка начнется на следующей неделе», — уточнил источник.

...а вице-мэру придется объясниться за диплом

Ходят слухи, что заместителя главы Нефтеюганска по строительству Руслана Яганова проверяют на наличие профильного образования. «В прокуратуру поступил сигнал об отсутствии у него диплома, необходимого для должности. Если информация подтвердится, его может ждать увольнение», — сообщил источник.

Нефтяникам на месторождениях выдают часы с GPS

Поговаривают, что на месторождениях Югры внедряют систему персонального мониторинга. Каждому работнику выдают «умные» часы, которые отслеживают местоположение и активность. «Выдали часы с GPS, счетчиком шагов, тревожной кнопкой и экстренной связью с диспетчером. Говорят, что это для безопасности, но ощущение, что следят за каждым шагом», — рассказал источник среди вахтовиков. Руководство утверждает, что нововведение направлено на безопасность и позволит быстро найти человека при ЧС.

В нефтяных компаниях платят за доносы

Слухачи шепчутся, что в подразделениях крупной нефтяной компании Югры внедрили систему поощрений за выявление нарушений у коллег. «Создали систему баллов для тех, кто пишет рапорты на сотрудников — если кто-то опоздал или нарушил технику безопасности. Самых внимательных в конце месяца поощряют», — рассказал нефтяник. Руководство объясняет инициативу заботой о безопасности, но сотрудники считают, что это превращается в гонку доносчиков.

В офисах нефтяных компаний запретили личную посуду

По слухам, в одном из офисов крупной нефтяной компании Югры запретили использовать личные кружки и ложки. «Сказали, что многие не моют свою посуду, а следить за чистотой кухни невозможно. Теперь можно пользоваться только одноразовой, которую закупает компания», — поделился инсайдер. Работники шутят, что скоро и чай начнут наливать по пропускам.

В ХМАО пенсионеры ищут способ увеличить размер пенсии

В ХМАО все чаще обсуждают услуги специалистов, которые помогают будущим пенсионерам собрать документы для назначения пенсии. «Перед выходом на пенсию надо собрать кучу справок со всех мест работы. Для этого обращаются к тем, кто сделает все за человека. Якобы такой помощник ничего не упустит, и пенсия будет выше. Правда, берут они немало — вроде, по десять тысяч», — передает сарафанное радио. По словам югорчан, спрос на таких посредников растет.

Югорчане требуют компенсации за сбои с интернетом

Говорят, что жители Югры массово направляют сотовым операторам претензии из-за перебоев связи и требуют перерасчет. «Особенно плохо работает интернет в пригородах. Чтобы просто сделать перевод через онлайн-банк, люди вынуждены ехать ближе к городу. Все понимают, что ограничения связаны с безопасностью, но за услугу-то платят. Вот и пишут претензии. Правда, пока никто не получил ни денег, ни даже ответа», — разводят руками слухачи.

Югорские таксисты жалуются на новые правила в аэропортах

Ходят слухи, что югорские таксисты недовольны изменениями правил въезда на территорию аэропортов. Бесплатного времени стоянки не всегда хватает, чтобы дождаться пассажиров, а платная парковка съедает заработок. «Пассажиры часто выходят дольше, чем за 15–20 минут, дальше нужно платить. Перевозчики думают, как быть — либо повышать тариф, либо просить клиентов выходить за территорию. Но это сразу снижает качество сервиса», — констатируют знающие.

Медики Югры отказываются от новогодних корпоративов

Ходят слухи, что больницы в ХМАО одна за другой отказываются от корпоративов на Новый год. Причина — слишком высокие цены на организацию торжеств. «Отмена корпоративов произошла впервые за несколько лет. Профсоюзы советуют коллективам собраться в кабинетах в узком кругу, если есть желание», — поделился источник. Медики, по слухам, уже подумывают заменить праздники домашним чаепитием.

В сургутских салонах появились «умные» лампы для маникюра

Поговаривают, что новые китайские LED-лампы с искусственным интеллектом, появившиеся в некоторых бьюти-салонах Сургута, произвели фурор среди клиенток. «Главный принцип смарт-ламп — безвредный маникюр. Говорят, ультрафиолет не вредит ногтям и коже. Новинка удивила не только посетителей, но и мастеров — меню лампы полностью на китайском, разобраться было непросто. А на экране устройства транслируются новости из Китая», — судачат сплетницы.