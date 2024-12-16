Закуски с красной рыбой: роллы, канапе, тарталетки, рулеты с лососем и форелью

Одна из главных традиций празднования Нового года — это застолье с вкусными и простыми блюдами. Составляя меню к новогоднему столу следует обратить внимание на блюда из рыбы. URA.RU собрало топ рецептов легких закусок из лосося и форели.
Канапе с красной рыбой
Простой и быстрый в приготовлении вариант закуски с форелью. Изделие закрепляется пищевой шпажкой, что что очень удобно при употреблении.
Ингредиенты: слабосоленая форель, хлеб, сыр, огурец укроп, майонез, соль, сливочное масло оливки.
Приготовление: натрите сыр, нарубите зелень, смешайте с майонезом и посолите. Нарежьте хлеб кружочками или квадратиками, огурец — тонкими ломтиками, рыбу — кусочками. Половину получившихся кусочков смажьте маслом, по остальным — сырную массу. Огурец и рыбу положите на хлеб с маслом. На хлеб с сырной массой выложите рыбу и воткните шпажки с оливками. Блюдо можно украсить укропом.
Роллы с красной рыбой
Классическое японское блюдо давно стало популярным среди россиян. Теперь его можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Сочетание нежных продуктов порадует своим вкусом.
Ингредиенты: лосось, сливочный сыр, красная рыба, круглый рис, рисовый уксус, сахар, соль, нори.
Приготовление: сварите рис в воде в соотношении 1:1. Отдельно смешайте рисовый уксус, сахар и соль. Поставьте полученную массу на медленный огонь и добавьте сахар и соль, не доводя до кипения. Сваренный рис переложите в деревянную емкость. Медленно влейте уксусную массу в рис. Перемешайте и остудите. Оберните пищевой пленкой бамбуковый коврик для формирования роллов. Лист нори разрежьте с помощью ножниц пополам. Положите на один из них кусок нори блестящей стороной вниз. 150 гр. риса выложите на нори. Разровняйте руками рис.
Переверните нори с рисом блестящей стороной наверху. Наполните кондитерский пакет сыром. Нарежьте длинной соломкой огурец. Наполните ролл начинкой. На лист водоросли выдавите две полоски мягкого сливочного сыра, сверху положите полосочки свежего сочного огурца. Скрутите ролл от себя. Сверху на рис выложите красную рыбу и разрежьте на кусочки.
Тарталетки с сыром и красной рыбой
Закуска из тарталеток с сыром и рыбой готовится пять минут, но при этом эффектно смотрится на праздничном столе. Вместо тарталеток можно использовать красиво нарезанные кусочки хлеба, чипсы или хлебцы.
Ингредиенты: готовые тарталетки, красная рыба, творожный сыр, зелень.
Приготовление: нарежьте мелко зелень. Рыбу нарежьте тонкими пластинками и мелко нарубите. Смешайте в посуде творожный сыр, рыбу и зелень. Получившуюся массу переложите в кондитерский мешок. Из него выдавите сырную массу по тарталеткам. Нарежьте на длинные полоски оставшуюся рыбу. Сверните каждую спиралью, чтобы получилась розочка и разместите розочки в центр тарталеток.
Рулеты с лососем
Закуска подойдет для застолья, фуршета или вечеринки. Красивые и аппетитные рулеты удобно брать на прогулку или на пикник. В любом случае яркий и эффектный рулет из лосося привлечет внимание гостей.
Ингредиенты: лосось, зеленый горошек, хлеб, молоко, белок, морковь, зелень, мускатный орех, оливковое масло.
Приготовление: отварите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Отдельно сварите зеленый горошек. Вымойте петрушку и мелко нарежьте. Размочите в молоке хлеб. Филе лосося измельчите блендером в пюре и добавьте хлеб, белок, орех и перец. Туда же положите горошек и петрушку. Все перемешайте и поставьте в холодильник. Срежьте с утолщенной части одного филе продольный кусок шириной примерно 3 см.
На втором филе сделайте на утолщенной части вправо и влево глубокий продольный надрез. В итоге должно получиться три куска. Выложите в центре большого куска начинку и накрыть меньшим куском рыбы. Закрепите свободные края зубочистками. Смажьте рулет маслом, заверните и поставьте в духовку на 30 минут. Достать и дать остынуть.
Малосоленая красная рыба
С рыбой получаются вкусный бутерброды, а готовить малосольную форель очень просто. Уже через сутки можно лакомиться этой нежной рыбой.
Ингредиенты: форель, соль, сахар, молотый черный перец.
Приготовление: смешайте соль, сахар и перец. Покройте смесью куски рыбы со всех сторон. Придавите гнетом рыбу, предварительно положив ее в тарелку. Оставьте в холодильнике на сутки. Промойте рыбу и высушите полотенцем.
Канапе с крекером и лососем
Необычное сочетание крекера и рыбы. Блюдо подойдет для большого количества гостей.
Ингредиенты: крекер, сливочный сыр, лосось, укроп
Приготовление: смешайте сливочный сыр с мелко нарубленным укропом. Разложите смесь на крекеры. Нарежьте рыбу тонкими ломтикам, сверните в трубочку и выложите сверху на смесь.
Лаваш с лососем и зеленью
Лаваш с рыбой и зеленым салатом — чудесная закуска для новогодней ночи. Такое блюдо порадует гостей своим ярким видом и отменным вкусом.
Ингредиенты: лаваш, лосось, салат-латук, творожный сыр.
Приготовление: смажьте лаваш творожным сыром, сверху выложите листья салата. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками и распределите по лавашу. Скрутите лаваш рулетов и отправьте в холодильник на 30 минут. Готовую закуску разрежьте на кусочки.
Фаршированные яйца с лососем
Закуска готовится из простых продуктов, но гостям запомнится надолго. Выглядит блюдо аппетитно и нарядно, а вкус порадует даже изысканных гурманов.
Ингредиенты: лосось, яйца, плавленый сыр, майонез, зелень, молоты перец, соль.
Приготовление: отварите яйца, очистите и аккуратно разрежьте пополам. Уберите желтки и смешайте с плавный сыром и майонезом. Мелко нарубите зелень и чеснок, добавьте в начинку. Переложите начинку в яичные белки. Тонко нарежьте рыбу и вырежьте из ломтиков треугольники. Выложите рыбу на яйца.
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