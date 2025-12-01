Ведущие солисты покинули Челябинский театр оперы и балета имени Глинки
Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев служили в театр с 2019 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Солисты балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев покинули труппу Челябинского театра имени Глинки. Их фотографии удалены с официального сайта учреждения в разделе ведущих артистов. В пресс-службе театра URA.RU подтвердили уход артистов и пояснили, что они отправились на долгосрочные гастроли.
«Вакабаяси и Шамакеев подписали долгосрочный контракт. Они уехали на гастроли в Европу», — уточнили в пресс-службе театра.
Ранее URA.RU сообщало об успехах артистов в телепроекте «Большой балет» на канале «Культура». В 2024 году пара участвовала в программе, где Шамакеев был признан лучшим танцовщиком сезона. Подготовкой солистов занималась народная артистка России Татьяна Предеина.
Японская балерина и ее партнер присоединились к труппе челябинского театра в 2019 году, перейдя из екатеринбургского театра «Урал Опера Балет». За шесть лет они исполнили ключевые партии классического репертуара. В числе ролей Вакабаяси — Эсмеральда, Джульетта, Одетта, а также героини балетов «Дон Кихот», «Щелкунчик» и «Сказки Гофмана». Шамакеев выступал в партиях Меркуцио, Хозе из «Кармен», Щелкунчика, графа Альберта из «Жизели» и принца Зигфрида.
