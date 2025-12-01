Ведущие солисты покинули Челябинский театр оперы и балета имени Глинки

Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев служили в театр с 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Солисты балета Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев покинули труппу Челябинского театра имени Глинки. Их фотографии удалены с официального сайта учреждения в разделе ведущих артистов. В пресс-службе театра URA.RU подтвердили уход артистов и пояснили, что они отправились на долгосрочные гастроли.

«Вакабаяси и Шамакеев подписали долгосрочный контракт. Они уехали на гастроли в Европу», — уточнили в пресс-службе театра.

Ранее URA.RU сообщало об успехах артистов в телепроекте «Большой балет» на канале «Культура». В 2024 году пара участвовала в программе, где Шамакеев был признан лучшим танцовщиком сезона. Подготовкой солистов занималась народная артистка России Татьяна Предеина.

Продолжение после рекламы