Чистый убыток Челябинского меткомбината вырос в три раза

ЧМК и другие предприятия «Мечела» продолжили сокращать прибыль и наращивать убытки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам девяти месяцев 2025 года чистый убыток Челябинского металлургического комбината (ЧМК) вырос почти в три раза. Как следует из данных отчетности, показатель достиг 9,895 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ЧМК. Чистая прибыль (убыток) за девять месяцев: в 2024 году — 3,379 млрд рублей, в 2025 году — 9,985 млрд рублей», — следует из документа, с которым ознакомилось URA.RU.

Основной причиной ухудшения финансового результата стал убыток от продаж, который в отчетном периоде достиг 1,248 млрд рублей против прибыли в 4,267 млрд рублей годом ранее. Также негативный вклад внесло превышение процентных расходов над доходами: проценты к уплате составили 22,06 млрд рублей, в то время как к получению — 10,615 млрд рублей.

Продолжение после рекламы

Несмотря на сокращение выручки на 15,9% (до 111,2 млрд рублей), комбинату удалось снизить себестоимость продаж на 12,1%, что несколько смягчило падение валовой прибыли. Однако рост коммерческих расходов и увеличение отрицательного баланса процентных платежей помешали выходу в прибыль.

Финансовые трудности наблюдались и на угледобывающем активе группы — ПАО «Южный Кузбасс». Его чистый убыток по итогам девяти месяцев достиг 15,542 млрд рублей, увеличившись на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом чистые активы предприятия получили отрицательную величину в 31,428 млрд рублей.