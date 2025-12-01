Чистый убыток Челябинского меткомбината вырос в три раза
ЧМК и другие предприятия «Мечела» продолжили сокращать прибыль и наращивать убытки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
По итогам девяти месяцев 2025 года чистый убыток Челябинского металлургического комбината (ЧМК) вырос почти в три раза. Как следует из данных отчетности, показатель достиг 9,895 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ЧМК. Чистая прибыль (убыток) за девять месяцев: в 2024 году — 3,379 млрд рублей, в 2025 году — 9,985 млрд рублей», — следует из документа, с которым ознакомилось URA.RU.
Основной причиной ухудшения финансового результата стал убыток от продаж, который в отчетном периоде достиг 1,248 млрд рублей против прибыли в 4,267 млрд рублей годом ранее. Также негативный вклад внесло превышение процентных расходов над доходами: проценты к уплате составили 22,06 млрд рублей, в то время как к получению — 10,615 млрд рублей.
Несмотря на сокращение выручки на 15,9% (до 111,2 млрд рублей), комбинату удалось снизить себестоимость продаж на 12,1%, что несколько смягчило падение валовой прибыли. Однако рост коммерческих расходов и увеличение отрицательного баланса процентных платежей помешали выходу в прибыль.
Финансовые трудности наблюдались и на угледобывающем активе группы — ПАО «Южный Кузбасс». Его чистый убыток по итогам девяти месяцев достиг 15,542 млрд рублей, увеличившись на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом чистые активы предприятия получили отрицательную величину в 31,428 млрд рублей.
Ижевский завод «Мечела» «Ижсталь» по итогам девяти месяцев получил чистую прибыль в размере 1,344 млрд рублей, которая почти в два раза меньше результата 2024 года. В Чебаркуле на «Уральской кузнице» холдинга чистая прибыль снизилась на 16%. В стоимостном выражении показатель остановился на отметке 5,595 млрд рублей.
