В центре Челябинска снесут засохшие деревья и посадят ели с кедрами

На Площади Революции в нижней части фонтана в Челябинске снесут 11 засохших деревьев, а на их место высадят подрощенные ели с кедрами. Новые деревья-крупномеры уже ждут в областном питомнике, сообщил мэр города Алексей Лошкин.

«Сотрудники управления экологии Челябинска в ходе планового осмотра зеленых насаждений установили в нижней части городского фонтана на площади Революции 11 деревьев, которые, к сожалению, погибли по разным причинам. В ближайшее время сухие деревья будут снесены, вместо них высадят крупноразмерные ели и кедры», — передает слова главы города корреспондент URA.RU.

Глава города пояснил, что деревья в центре города погибли по разным причинам. Некоторые засохли из-за возраста, некоторые — из-за особенностей грунта или соседства с другими растениями. В результате пять сухих берез и шесть елей с кедрами будут снесены уже в ближайшие дни. Вместо них одномоментно высадят 11 кедров и елей. Как сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, замену деревьев будут проводить сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз».

«Новые ели и кедры высотой четыре метра уже определены в питомнике вблизи поселка Томино. Работу проведут на этой неделе», — добавил Лошкин.