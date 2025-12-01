Глава совета директоров ММК Рашников потерял миллиард долларов

За первый квартал капитал Рашникова увеличился до 11,3 млрд долларов, но затем начал падать. Уже в июле от него оставалось 10,8 млрд. К концу года тренд подтвердил понижательный вектор.

При этом сам Bloomberg считает по другой методике. Согласно данным агентства, Рашников не потерял миллиард, а приобрел 125 млн долларов с начала года. Агентство фиксирует суммарный нетто-эффект. Основное падение произошло из-за рыночного снижения стоимости компаний, в то время как операционные потоки несколько смягчили это падение, добавив к чистой стоимости около $125 млн. Без этих личных доходов падение было бы еще больше.