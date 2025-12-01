В Челябинске на улице Братьев Кашириных запустили выделенную полосу

Выделенка открыта с сегодняшнего дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с сегодняшнего дня запустили выделенную полосу для общественного транспорта по улице Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до Северо-Крымской. Сейчас подрядчик занимается устройством газонов, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«Выделенку на участке открыли, все работы по колодцам завершены. В настоящий момент подрядчик занимается устройством газонов и укладкой тротуарной плитки», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

В Челябинске по улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев проводится реконструкция дорожного полотна, а также тротуаров с газонами. Подрядчик должен был уже завершить работы, но они задержались из-за перенесения опор освещения, ликвидации нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также из-за ремонта колодцев. Их на указанном участке более 200.

На прошлой неделе на пресс-конференции глава Челябинска Алексей Лошкин сообщил, что ремонт колодцев и запуск выделенки в сторону центра завершатся до конца текущего года. «Колодцы претерпели дополнительный износ и потребовался их ремонт. Каждая камера, где был установлен люк, требовала не просто замены крышек, а обустройство бетонного основания», — пояснил Лошкин.