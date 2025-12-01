В Озерске затопило кипятком подвалы домов

Место аварии уже локализовано (архивное фото) Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В Озерске (ЗАТО Челябинской области) затопило кипятком подвалы жилых домов и несколько улиц. В администрации города URA.RU рассказали, что уже нашли место аварии на трубе горячего водоснабжения.

«У нас затопило несколько подвалов домов. К магазину на Гайдара 12 не подойти, река горячей воды бежит. Топит тренажерный зал на гайдара, 8», — жалуются местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Озерска URA.RU подтвердили, что на трубе горячего водоснабжения на прошлой неделе произошел порыв. Это не повлияло на подачу горячей воды и тепла жителям.

