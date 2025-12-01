В Озерске затопило кипятком подвалы домов
Место аварии уже локализовано (архивное фото)
Фото: Александр Кондратюк © URA.RU
В Озерске (ЗАТО Челябинской области) затопило кипятком подвалы жилых домов и несколько улиц. В администрации города URA.RU рассказали, что уже нашли место аварии на трубе горячего водоснабжения.
«У нас затопило несколько подвалов домов. К магазину на Гайдара 12 не подойти, река горячей воды бежит. Топит тренажерный зал на гайдара, 8», — жалуются местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В администрации Озерска URA.RU подтвердили, что на трубе горячего водоснабжения на прошлой неделе произошел порыв. Это не повлияло на подачу горячей воды и тепла жителям.
«Место утечки на наружных сетях горячего водоснабжения обнаружено, подрядчики приступят к замене изношенного участка трубы. На устранение последствий утечки направлены силы муниципального межотраслевого предприятия коммунального хозяйства, помощь оказывает ПО „Маяк“, в ближайшее время подключится подрядная организация», — пояснили в горадминистрации.
- Житель01 декабря 2025 12:38А чего не пишут, что ещё и канализационный коллектор прорвало. И канализацией несёт на весь город?