Челябинский рыбак погиб, вмерзнув в тонкий лед озера
Выход на лед в Челябинской области сейчас крайне опасен
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На озере Малое Миассово в Челябинской области нашли тело мужчины, который вышел на неокрепший лед и провалился. Об этом сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.
«Спасатели Миасского отряда обнаружили тело мужчины 1964 года рождения. Тело частично вмерзло в поверхность озера, что затруднило работу специалистов. С помощью брызгозащитных костюмов тело было транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции», — уточнили в ведомстве.
Спасатели напомнили, что лед на водоемах сейчас крайне тонкий. Выход на него смертельно опасен.
