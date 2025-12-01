Логотип РИА URA.RU
Челябинский рыбак погиб, вмерзнув в тонкий лед озера

01 декабря 2025 в 10:57
Выход на лед в Челябинской области сейчас крайне опасен

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На озере Малое Миассово в Челябинской области нашли тело мужчины, который вышел на неокрепший лед и провалился. Об этом сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Спасатели Миасского отряда обнаружили тело мужчины 1964 года рождения. Тело частично вмерзло в поверхность озера, что затруднило работу специалистов. С помощью брызгозащитных костюмов тело было транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции», — уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что лед на водоемах сейчас крайне тонкий. Выход на него смертельно опасен.

