Аномально теплое начало зимы в Челябинске сменится снегопадами

Снегопады синоптики обещают к концу недели (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на начало декабря метеорологи обещают аномально теплые температуры воздуха, которые к 7 декабря сменятся на снегопады. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Первая неделя календарной зимы ожидается аномально теплой — среднесуточные температуры воздуха устойчиво будут держаться выше нормы на 8-13 градусов. Более значительные снегопады ожидаются лишь в конце недели 7 декабря, когда в холодной воздушной массе над Уральским хребтом установится активный циклон с фронтальными разделами», — уточнили метеорологи.

В первых числах декабря осадков ожидается мало, в основном они пройдут в северной части региона. К 5 декабря холодные воздушные массы начнут распространяться на всю область, что приведет к ночным похолоданиям и более обильным осадкам.

Продолжение после рекламы