Природа

Погода

Аномально теплое начало зимы в Челябинске сменится снегопадами

01 декабря 2025 в 12:52
Снегопады синоптики обещают к концу недели (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на начало декабря метеорологи обещают аномально теплые температуры воздуха, которые к 7 декабря сменятся на снегопады. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. 

«Первая неделя календарной зимы ожидается аномально теплой — среднесуточные температуры воздуха устойчиво будут держаться выше нормы на 8-13 градусов. Более значительные снегопады ожидаются лишь в конце недели 7 декабря, когда в холодной воздушной массе над Уральским хребтом установится активный циклон с фронтальными разделами», — уточнили метеорологи.

В первых числах декабря осадков ожидается мало, в основном они пройдут в северной части региона. К 5 декабря холодные воздушные массы начнут распространяться на всю область, что приведет к ночным похолоданиям и более обильным осадкам.

Синоптики предупреждали о теплом начале зимы. По долгосрочным прогнозам, сильного снегопада в Челябинской области не будет до конца декабря.

