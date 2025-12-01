Аномально теплое начало зимы в Челябинске сменится снегопадами
Снегопады синоптики обещают к концу недели (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области на начало декабря метеорологи обещают аномально теплые температуры воздуха, которые к 7 декабря сменятся на снегопады. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Первая неделя календарной зимы ожидается аномально теплой — среднесуточные температуры воздуха устойчиво будут держаться выше нормы на 8-13 градусов. Более значительные снегопады ожидаются лишь в конце недели 7 декабря, когда в холодной воздушной массе над Уральским хребтом установится активный циклон с фронтальными разделами», — уточнили метеорологи.
В первых числах декабря осадков ожидается мало, в основном они пройдут в северной части региона. К 5 декабря холодные воздушные массы начнут распространяться на всю область, что приведет к ночным похолоданиям и более обильным осадкам.
Синоптики предупреждали о теплом начале зимы. По долгосрочным прогнозам, сильного снегопада в Челябинской области не будет до конца декабря.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!