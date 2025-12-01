Аномальный ноябрь не нанес вреда озимым в Челябинской области

Для озимых погода оказалась удовлетворительной (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области в ноябре температура воздуха была аномально-теплой и в некоторые дни превышала норму на 15 градусов. Для перезимовки озимых культур погода оказалась удовлетворительной, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Погода ноября оказалась удовлетворительной для перезимовки озимых культур. Минимальная температура на глубине узла кущения составила -1,-7 градусов, условий для вымерзания растений не создалось», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра в telegram-канале.

В целом прошедший ноябрь был аномально-теплым — среднесуточная температура воздуха равнялась +1,-1 градус, на 5-6 градусов выше нормы. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 5-15 градусов 1, 6-9, 11, 15-16, 23-26 и 29-30 ноября. Холодно было 3-5 ноября, когда среднесуточные температуры воздуха равнялись -4,-11 градусов, что на 2-8 градуса ниже нормы.

Наибольшее количество осадков выпало в окрестностях метеостанции Златоуст (горный северо-западный район) — 75 миллиметров, 160% месячной нормы. Наименьшее количество осадков, 7-16 миллиметров, 35-70% нормы выпало в юго-западных районах.

Снежный покров установился только в горных районах. В частности, в Златоусте со 2 ноября, что является нормой. Права высота покрова составила всего два сантиметра, что на 13 сантиметров ниже нормы. На остальной территории области снега нет.