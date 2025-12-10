Логотип РИА URA.RU
Общество

Давка у вокзала: тысячи жителей Ишима пытались попасть в поезд Деда Мороза. Видео

10 декабря 2025 в 23:38
Поезд пришли встретить примерно три тысячи ишимцев

Фото: Илья Московец © URA.RU

Несколько тысяч жителей Ишима (Тюменская область) вечером 10 декабря выстроились в очередь у железнодорожного вокзала, чтобы попасть в поезд Деда Мороза. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их словам, из-за большого наплыва людей у входа на территорию вокзала образовалась давка, а доступ к составу организаторы ограничили, запуская посетителей небольшими группами.

«Поезд Деда Мороза, давка на вход. Позор, позор и еще раз позор. Внутрь запустили немного, и все. Очередь застыла на 30 минут, а потом и народ стал расходиться», — сообщили в паблике «Ишим пере Подслушано». По оценкам пользователей соцсетей, встретить поезд пришли около 3 000 человек, многие — с детьми. Позже издание «МегаТюмень» сообщило, что часть местных жителей сумела дождаться своей очереди, чтобы увидеть состав.

Поезд прибыл на станцию Ишим около 19:00 и оставался на пути до 23:00. Завтра, 11 декабря, праздничный состав ожидают в Тюмени.

