Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Руферы залезли в самый большой ТРЦ Екатеринбурга. Фото

Школьники попали в недостроенный ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге
10 декабря 2025 в 22:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
"Золотой" может открыться в 2026 году

«Золотой» может открыться в 2026 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

Восемь подростков в возрасте проникли на территорию недостроенного ТРЦ «Золотой» в екатеринбургском микрорайоне Ботаника. Об этом участники объединения руферов «74 squad» сообщили в своих аккаунтах в соцсетях. По их словам, они забрались внутрь здания, прошли по незавершенным этажам, а затем поднялись на внешние металлические конструкции и на крышу долгостроя.

Отряд руферов также сообщил, что посвятил подъем на «Золотой» своей общей подруге. По словам подростков, девушка «временно отошла от дел» из-за давления сверстников.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Продолжение после рекламы

Ранее в Екатеринбурге уже фиксировались похожие случаи опасного поведения. Подросток-экстремал поднимался на крышу высотки в ЖК «Форум», а до этого — на крышу ТЦ «Пассаж». Тогда он также снимал процесс восхождения и виды города на видео и публиковал ролики в интернете.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Фото: telegram-канал «4 канал»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал