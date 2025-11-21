Слухи ХМАО: сезон слежки за мужьями

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук решил объехать все стройки Сургута, воспользовавшись проведением пресс-конференции. А югорские мэры уже начали лихорадочную подготовку к прямой линии с главой региона. Депутат Госдумы Вадим Шувалов решил отказаться от переизбрания на новый срок. А в прокуратуре ХМАО проходит массовая замена техники. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов».

Кухарук проинспектирует все ключевые стройки Сургута

Поговаривают, что губернатор Югры Руслан Кухарук намерен провести в Сургуте два дня и посмотреть все ключевые стройки крупнейшего города ХМАО. Глава Сургута Максим Слепов уже подготовил детальный график. «Губернатор привык лично проверять ход строительства социальных объектов. Поэтому он решил выделить время и осмотреть их, поскольку в пятницу приехал в Сургут для того, чтобы пообщаться с журналистами на пресс-конференции», — обсуждают сплетники.

Депутат Госдумы от ХМАО отказывается от переизбрания

Говорят, что депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов не собирается вновь баллотироваться в 2026 году и планирует уйти на заслуженный отдых. Политблоку окружного правительства теперь нужно определить нового претендента. «Кандидат должен быть узнаваемым и с безукоризненной репутацией. Округ крупный: Сургут, Нижневартовск и другие территории востока Югры. Задача непростая», — шепчутся сплетники.

Главный строитель Югры полтора года работает с приставкой врио

В югорской политтусовке удивляются, что руководитель управления капитального строительства ХМАО Александр Андрюшенков до сих пор работает с приставкой врио, хотя с момента его назначения прошло уже полтора года. «За это время сданы несколько мегастроек — нижневартовская окружная больница и мост через Обь. Работа проделана большая. Странно, что он до сих пор не избавился от временного статуса», — пожимают плечами курильщики.

Глава отделения партии «Новые люди» в ХМАО сумел сохранить пост

Поговаривают, что руководитель югорского отделения партии «Новые люди» Никита Лескин остается на посту, несмотря на многочисленные слухи о его отставке. Ему поручено вести кампанию к выборам 2026 года. «Федеральное руководство сделало на него ставку. Теперь в окружном отделении ищут кандидатов, которыми можно усилиться перед стартом кампании», — шепчутся слухачи.

Помощник депутата думы ХМАО получила соцжилье, несмотря на наличие частного дома

Помощник депутата от КПРФ оказалась в центре жилищного скандала Фото: Илья Московец © URA.RU

Ходят слухи, что нынешний помощник депутата думы ХМАО от КПРФ Светлана Руденко, работая в Пыть-Яхе, получила муниципальную квартиру, несмотря на наличие частного дома. «Тогда она была депутатом гордумы и занимала должность замзаведующей детсада. После получения соцжилья участок с домом продала. Как ей удалось оформить квартиру от мэрии при таких вводных — загадка. Говорят, что решение согласовал экс-глава города Александр Морозов, который не хотел обострять отношения с коммунистами», — поговаривают сплетники.

В прокуратуре ХМАО начались масштабные технические работы

Говорят, что в окружной прокуратуре запущен процесс полного технического обновления. «Заменяют компьютеры, операционные системы и серверное оборудование. Работы проводятся поэтапно, чтобы не прерывать текущие проверки», — сообщил источник.

Судьба подсудимой экс-главы миграции УМВД ХМАО почти решена…

По слухам, экс-руководителю управления миграции УМВД ХМАО Оксане Семеновой грозит обвинительный приговор. «Ее дело пока вернули прокурору, но при этом суд уже вынес приговор застройщику Шермахмаду Норову, который, по версии следствия, давал ей взятки за выдачу патентов мигрантам. Теперь он признан взяткодателем, а не просто свидетелем. Исход по Семеновой, кажется, предопределен», — делятся инсайдеры.

… но вынесут его только после апелляции по другому уголовному делу

Источники уточняют, что приговор Семеновой не прозвучит до рассмотрения апелляции Норова в окружном суде. «Он намерен оспорить четыре года колонии, и решение по Семеновой, вероятно, будет принято только после итогов апелляции», — говорят собеседники.

Рассмотрение уголовного дела экс-чиновников правительства ХМАО уйдет к новому судье

Громкое дело экс-чиновников может затянуться из-за смены судьи Фото: Илья Московец © URA.RU

Инсайдеры говорят, что уголовное дело в отношении экс-начальника управления Депдорхоза Андрея Середнева, его подчиненной Ольги Власовой и подрядчика Тимура Мальцагова будут рассматривать заново. «Судья, который вел дело о мошенничестве при закупке автобусов, в 2026 году уходит на пенсию. Материалы передадут другому судье, и процесс начнут сначала», — поясняет источник.

Югорские мэры лихорадочно готовятся к прямой линии с губернатором

Поговаривают, что югорские мэры срочно занялись поиском и «разминированием» самых острых проблем перед прямой линией с Русланом Кухаруком, которая намечена на декабрь. Главы пытаются успеть хотя бы частично снять напряжение, чтобы не получить шквал жалоб в эфире. «А впереди еще прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Попасть туда с локальной проблемой грозит куда более серьезными разборками», — шепчутся сплетники.

Водители спецтехники в ХМАО наматывают цепи на колеса из-за гололеда

По слухам, на месторождениях такой гололед, что даже шипы не помогают: машины буксуют и рискуют улететь в кювет. «Возим с собой цепи и прямо на месте наматываем на колеса. Без них по горкам не подняться, можно скатиться обратно», — рассказал водитель. Работники уверяют, что без цепей по промысловым дорогам сейчас не проехать.

Полтергейст в общежитии

Поговаривают, что в одном из общежитий на нефтяном месторождении происходят странности: вещи пропадают, двери сами открываются, ночью слышны шаги. «Кружки оказываются не там, где их оставил, вещи лежат на полу, а по коридору будто кто-то ходит. Никто не признается, говорят, спали», — поделился вахтовик. Одни уверяют, что это ветер, другие винят животных, но все признают, что ночами в общежитии неспокойно.

Югорчане наводняют поликлиники после визитов к частным врачам

Югорчане ищут «второе мнение» у бюджетных врачей после частных клиник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи из медицинской тусовки обсуждают последние наблюдения. По слухам, к врачам в поликлиники все чаще обращаются пациенты, недовольные качеством работы медиков в частных клиниках. «В основном речь про узких специалистов. Пациенты в надежде по-быстрому разобраться с недугами идут в платные клиники. Но потом все равно обращаются к бюджетникам. Многим не нравится, что отдельные частные врачи, так сказать, работают на чек, а не на результат. Таким грешат далеко не все, но нарваться на такого специалиста — дело случая», — негодуют медики.

Югорские таксисты отказываются от китайских авто…

Слухачи из тусовки водителей обсуждают наводнившие югорский рынок китайские машины. По слухам, если раньше таксисты активно пересаживались на новинки, то теперь часть старается сменить авто. «Практика показала, что не все подобные иномарки выдерживают суровые сибирские морозы. Некоторые особенно жалуются на подвеску. Для рядового использования они может и подходят, но в качестве рабочей лошадки впечатления противоречивые. Поэтому часть водителей уже начали выставлять их на продажу», — разводят руками таксисты.

… и уходят от арендных машин

Говорят, местные таксисты перестают пользоваться услугами по аренде авто. Якобы, многие нашли вариант невыгодным из-за роста цен и увеличения числа претензий от владельцев. «Арендовать стало не выгодно не только из-за удорожания, но и потому что любой дефект вещают на водителя. Поэтому часть таксистов все больше ориентируются на рассрочку. Мол, взять какую-то подержанную тачку и потихоньку платить. Арендные, разве что, берут на короткий срок, если со своим какие-то проблемы. Ну или для старта, когда ни денег, ни машины вообще нет», — рассуждают водители.

Фитнес-клубы ХМАО перевоспитывают посетителей

Слухачи из спортивной тусовки рассказывают, что в одной из крупных фитнес-сетей региона начали вводить новые правила поведения. Якобы, после жалоб клиентов посетителям настоятельно рекомендуют соблюдать приличия в раздевалках. «В клубах стали появляться объявления о том, чтобы клиенты уважали личные границы других и прикрывались после душа. Видимо, жалобы недовольных посетителей наконец услышали. Раньше на это, мягко говоря, забивали, но сейчас, судя по всему, руководство клубов стало тщательнее следить за моральной атмосферой в залах», — докладывают слухмейкеры.

Интерактивные комнаты в Югре теряют посетителей

Интерактивные развлечения в Югре стремительно выходят из моды Фото: Илья Московец © URA.RU

Поговаривают, что поток гостей в интерактивные комнаты и квест-локации заметно снизился. «После бума несколько лет назад многие открыли такой бизнес, но сейчас формат, похоже, поднадоел. Народу все меньше, выживают в основном за счет редких детских праздников. Молодежь и взрослые приходят все реже», — сетуют предприниматели. Говорят, что ситуацию могли бы спасти новые программы и форматы, но ресурсов для этого хватает не у всех.

Югорчанки все чаще обращаются к частным детективам

Поговаривают, что женщины в ХМАО все активнее интересуются услугами частных детективов. Они хотят проверить верность супругов. «В женских чатах какой-то ажиотаж: одна спросила и понеслось. Обсуждают, где найти специалиста и сколько стоит слежка», — рассказывают слухачи. Говорят, что у детективов теперь золотое время, а в судах скоро будет зафиксирован рост бракоразводных процессов.

Популярная доставка в ХМАО теряет скорость

Поговаривают, одна из самых быстрых доставок продуктов в Сургуте заметно сбавила темп. Заказы, которые раньше приезжали за 15 минут, теперь в пути по два часа. «Раньше брали из-за скорости, а сейчас какой смысл? Тем более выбор там не самый широкий», — недоумевают горожане. По словам слухачей, сервис рискует потерять клиентов, если ситуация не изменится.

В Сургуте автосалон с китайскими авто отказывает в гарантийном ремонте

Поговаривают, один из сургутских автосалонов с китайскими машинами стал отказывать владельцам в гарантийном ремонте почти по любому поводу. Клиентов держат на долгой диагностике, а потом отправляют в страховую, объявляя случай «не гарантийным». «Менеджеры находят какие-то невидимые миру повреждения. Видят их только они», — рассказывает источник. По слухам, автовладельцы все чаще жалуются, что дилер уходит от ответственности.

В Нижневартовске жалуются на очереди за штампом о гражданстве

Оформить гражданство ребенку в Нижневартовске стало испытанием на прочность Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Говорят, в Нижневартовске стало почти нереально поставить ребенку печать о гражданстве. Народ занимает очередь еще до рассвета. «Прием по живой очереди — час в день, проходит пять-шесть человек, а желающих десятки. Талон поймать невозможно», — шепчутся посетители. При этом есть частная служба, где все сделают за 2,5 тысячи рублей, но не каждый готов платить, поэтому коридоры переполнены.

Новые остановки в Нижневартовске оказались не такими уж теплыми

Поговаривают, что новые теплые остановки в Нижневартовске не оправдали ожиданий. «Внутри не всегда работают обогреватели, а часть павильонов уже повредили. Кому-то дует, кому-то жарко — опять всем не угодили», — ворчат горожане. Старожилы же напоминают, что раньше и без остановок как-то жили, а теперь народ разнежился.

Нижневартовск атаковали мыши

Ходят слухи, что в городе заметно прибавилось грызунов. Полевки перебираются поближе к теплу и прячутся даже под остановками. «Мышей становится больше, морозов они не боятся. Дезинсекторы их травят, и собачникам надо быть осторожнее, потому что питомцы могут съесть отраву», — предупреждает сарафанное радио. Владельцам советуют выгуливать животных в намордниках.