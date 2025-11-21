В ХМАО упали цены на бензин

Цены на бензин в ХМАО начали снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на бензин в ХМАО за неделю снизились на 1-2 рубля. Подешевело топливо марок АИ-92 и АИ-95, сообщил Тюменьстат агентству URA.RU.

«На прошлой неделе АИ-92 стоил 64,48 рубля, а теперь 62,87 рубля. АИ-95 подешевел с 68,54 до 67,21 рубля», — говорится в отчете ведомства.

Средняя цена на АИ-98 поднялась на 10 копеек: с 85,50 до 85,60 рубля. Стоимость дизеля повысилась с 79,52 до 79,66 рубля за литр.

Продолжение после рекламы