Губернатор Кухарук заявил о проблемах с новым железнодорожным вокзалом Сургута

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что строительство нового железнодорожного вокзала в Сургуте выполнено лишь частично, а график работ существенно отстает из-за недостаточного финансирования со стороны РЖД. Об этом глава региона рассказал на пресс-конференции в Сургуте в рамках медиафорума «Информационный мир Югры», на котором присутствует корреспондент URA.RU.

«Между правительством Югры и РЖД было подписано несколько лет назад соглашение о том, что 50 на 50% будет реализовано строительство новых вокзалов в Пыть-Яхе и Сургуте. Со стороны округа все 50% финансирования были предусмотрены, но у РЖД не получалось на протяжении всех этих лет полноценно предусматривать свою долю в инвестиционной программе, поэтому это отразилось на объеме работ, который сегодня выполнен», — отметил Кухарук.

Власти ХМАО обсуждали важность проекта с главой Свердловской железной дороги и заместителем руководителя РЖД. Губернатор отметил, что после этого строительство ускорилось. Сейчас готовность объекта — около 20%. Завершены работы по фундаментам и части каркаса, однако перспективы строительства на следующий год еще не ясны и будут зависеть от участия РЖД.

Вопрос рассматривался в Совете Федерации в ходе Дней Югры, и теперь проект включен в контрольную повестку сенаторов. Это должно ускорить принятие решений и добиться исполнения обязательств от РЖД.

Кухарук заверил, что надземный переход на железнодорожном вокзале появится. «Он включен в планы второго этапа проекта, и требования безопасности не допускают отказа от его строительства», — отметил губернатор.