Транспортная прокуратура сделала заявление после отмены приговора пилотажной группе «Барсы» из Сургута

«Решение об обжаловании будет принято после получения и изучения постановления суда», — рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. 20 ноября суд ХМАО отменил условные сроки для участниц пилотажной группы «Барсы».

В июле Барсова и Игнатенко были осуждены на два года условно по статье УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Потерпевшая — стажерка транспортной прокуратуры Ольга Шипицина — обвинила югорчанок в том, что была напугана во время прогулочного полета. Участницы пилотажной группы после оглашения приговора подали апелляцию и добились отмены решения и возвращения дела на дорасследование.