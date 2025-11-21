Транспортная прокуратура сделала заявление после отмены приговора пилотажной группе «Барсы» из Сургута
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Транспортная прокуратура рассмотрит возможность обжалования отмены приговора участницам пилотажной группы «Барсы» Анастасии Барсовой и Снежане Игнатенко. Прежде им необходимо изучить судебное решение, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Решение об обжаловании будет принято после получения и изучения постановления суда», — рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. 20 ноября суд ХМАО отменил условные сроки для участниц пилотажной группы «Барсы».
В июле Барсова и Игнатенко были осуждены на два года условно по статье УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Потерпевшая — стажерка транспортной прокуратуры Ольга Шипицина — обвинила югорчанок в том, что была напугана во время прогулочного полета. Участницы пилотажной группы после оглашения приговора подали апелляцию и добились отмены решения и возвращения дела на дорасследование.
