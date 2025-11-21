Кухарук раскрыл дальнейшую судьбу региональной программы для бойцов СВО «Герои Югры»
В ХМАО запустят еще один поток проекта «Герои Югры»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал третий поток обучающего проекта «Герои Югры». Это аналог федеральной программы, запущенной президентом, «Время героев».
«В ХМАО сегодня реализуется по аналогу федерального проекта „Время героев“, который был запущен по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, проект „Герои Югры“. Действующий поток показывает высокие результаты, более десяти участников СВО благодаря ему трудоустроились в органы власти. Военнослужащие, которые прошли предварительный отбор, но сейчас находятся в зоне боевых действий, смогут принять в нем участие после демобилизации», — подчеркнул глава региона. Сроки запуска нового потока пока обсуждаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре запущен уже второй поток регионального проекта «Герои Югры», который направлен на трудоустройство и адаптацию участников специальной военной операции. Программа позволяет ветеранам применять полученные навыки на госслужбе и в подведомственных учреждениях правительства.
