Кухарук раскрыл дальнейшую судьбу региональной программы для бойцов СВО «Герои Югры»

«В ХМАО сегодня реализуется по аналогу федерального проекта „Время героев“, который был запущен по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, проект „Герои Югры“. Действующий поток показывает высокие результаты, более десяти участников СВО благодаря ему трудоустроились в органы власти. Военнослужащие, которые прошли предварительный отбор, но сейчас находятся в зоне боевых действий, смогут принять в нем участие после демобилизации», — подчеркнул глава региона. Сроки запуска нового потока пока обсуждаются.