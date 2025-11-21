Кухарук пообещал увеличить состав электрички между Сургутом и Нижневартовском

Жителям ХМАО мало место в пригородной электричке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Югре наблюдается высокий спрос на электричку Сургут-Нижневартовск. Жители просят увеличить количество вагонов, а также скорректировать время отправления и прибытия. Просьбу озвучили на большой пресс-конференции главы региона Руслана Кухарука.

«Билетов на электричку продают больше, чем сидящих мест, приходится стоять. Также неудобно время отправления и прибытия», — пояснила участница диалога.

Губернатор согласился, что одного прицепного вагона для этого маршрута недостаточно, а продаже билетов без указания мест — специфика локальных перевозок. «Конечно, одного вагона недостаточно. Проработаем вопрос о возможности добавить еще один вагон в следующем году. Также департамент транспорта отработает с РЖД вопрос о корректировке расписания», — сообщил Кухарук.

