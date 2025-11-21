В ХМАО набирают популярность трендовые подарки ко Дню матери

День матери отмечают 30 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ХМАО начали начали появляться в продаже популярные подарки ко Дню матери, который в 2025 году отмечается 30 ноября. Среди трендовых позиций оказались нейрофотосессии, сладкие букеты и поздравительные наборы. URA.RU изучило предложения местных продавцов.

Подарочные боксы

«В наборы могут входить как сладости, так и косметика с аксессуарами», — следует из публикации на площадке онлайн-объявлений. Продавцы оформляют боксы в дизайнерские упаковки. Внутри также могут быть чайные наборы, полотенца, открытки и косметические маски.

Сладости

Среди популярных подарков у продавцов остаются сладости. В первую очередь ко Дню матери предлагают сладкие букеты. Например, это композиции из фруктов и ягод в шоколаде. Либо же их делают из популярных конфет. Также в регионе продают небольшие десерты с поздравительными надписями и торты в виде цветов. А некоторые оформляют сладости в обертку с принтами из фотографий клиентов.

Нейрофотосессии