В ЯНАО определены победители окружного конкурса «Библиотекарь года–2025» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) подвели итоги десятого юбилейного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года–2025», в котором приняли участие 14 специалистов из Ямала и Волновахского муниципального округа. Победителями стали Мария Каракуш из Губкинского, ветеран СВО Петр Князев из Муравленко и Никита Коваленко из Пуровского района, об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Победители окружного конкурса «Библиотекарь года–2025» Фото: Екатерина Юхник https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/opredeleny-pobediteli-okruzhnogo-konkursa-bibliotekar-goda2025/

«Победителем окружного конкурса стала Мария Каракуш из Губкинского. Она презентовала городской творческий проект „Топ косплеер Губкинского“ — конкурс, где можно воплотить образ любимого героя из отечественной или зарубежной литературы», — отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.