На Ямале выбрали лучших библиотекарей. Фото
В ЯНАО определены победители окружного конкурса «Библиотекарь года–2025»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) подвели итоги десятого юбилейного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года–2025», в котором приняли участие 14 специалистов из Ямала и Волновахского муниципального округа. Победителями стали Мария Каракуш из Губкинского, ветеран СВО Петр Князев из Муравленко и Никита Коваленко из Пуровского района, об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Победители окружного конкурса «Библиотекарь года–2025»
Фото: Екатерина Юхник https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/opredeleny-pobediteli-okruzhnogo-konkursa-bibliotekar-goda2025/
«Победителем окружного конкурса стала Мария Каракуш из Губкинского. Она презентовала городской творческий проект „Топ косплеер Губкинского“ — конкурс, где можно воплотить образ любимого героя из отечественной или зарубежной литературы», — отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Конкурс стал площадкой для обмена опытом и формирования современных подходов в библиотечной деятельности. Особое внимание привлек проект ветерана СВО Петра Князева «СВОй батальон» — цикл встреч с участниками специальной военной операции, направленный на сохранение исторической памяти. Всего в Ямало-Ненецком автономном округе сегодня действуют 76 библиотек, которые превратились в современные многофункциональные пространства, оснащенные технологиями 3D-моделирования, AR- и VR-оборудованием.
