Зарплата педиатров в ЯНАО рекордно выросла за несколько лет

В ЯНАО предлагаемая зарплата для детских врачей выросла почти в пять раз за пять лет. В округе самый высокий прирост зарплат во всем Уральском федеральном округе. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Медиана зарплатного предложения для педиатров составила в этом году в ЯНАО 189,4 тысячи рублей, что на 26% выше ожиданий кандидатов (150 тысяч рублей). При этом за последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в ЯНАО почти в пять раз (с 40 тысяч рублей в 2020 году)», — отметили аналитики платформы. Зарплата педиатров в целом по России составляет 89,2 тысячи рублей

Дефицит квалифицированных врачей в ЯНАО (на одну вакансию приходится 1,9 резюме при норме от четырех резюме) способствовал расширению возможностей трудоустройства. В текущем году 8,6 % вакансий для педиатров предусматривали частичную занятость, что позволяет работать в нескольких клиниках одновременно или подрабатывать. За пять лет количество таких предложений в стране увеличилось в 2,3 раза. Также отмечается рост числа вахтовых вакансий для педиатров — за пять лет их количество возросло в 2,7 раза, хотя их доля остается незначительной (0,3 % от общего числа). Кроме того, один процент вакансий в этом году предполагает удаленную работу, что в восемь раз больше по сравнению с 2020 годом и свидетельствует о развитии телемедицины.