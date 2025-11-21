Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО стартовала комплексная программа поддержки участников СВО

21 ноября 2025 в 17:01
На Ямале запустили программу социальной адаптации для ветеранов СВО

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ЯНАО стартовала масштабная программа социальной адаптации для ветеранов специальной военной операции, включающая медицинскую реабилитацию, профессиональную переподготовку и содействие в трудоустройстве. Программа предполагает индивидуальную работу с каждым участником СВО при участии 800 кураторов, об этом сообщила пресс-служба .

«С каждым ветераном СВО будут работать индивидуально. На финальной стадии работа над проектом „Школа психологического сопровождения „СВОИ.БЛИЗКИЕ“, в рамках которой жены и матери участников СВО будут обучены помогать бойцам справляться с пережитым стрессом“, — пояснила Оксана Медынская.

В рамках программы уже выдано более 3 300 реабилитационных сертификатов, при этом расширены возможности их использования — теперь средства можно направлять на зубопротезирование до 250 тысяч рублей, а для бойцов с ранениями челюстно-лицевой области сумма увеличена до 1 миллиона рублей. Также с этого года реабилитационный сертификат могут получить все ямальцы — участники СВО независимо от места заключения контракта, при условии постоянной регистрации в округе. Параллельно в регионе продолжается развитие других направлений социальной поддержки, включая выдачу регионального материнского капитала, сертификатов школьника и создание кризисных служб для женщин.

