В ЯНАО стартовала комплексная программа поддержки участников СВО

В рамках программы уже выдано более 3 300 реабилитационных сертификатов, при этом расширены возможности их использования — теперь средства можно направлять на зубопротезирование до 250 тысяч рублей, а для бойцов с ранениями челюстно-лицевой области сумма увеличена до 1 миллиона рублей. Также с этого года реабилитационный сертификат могут получить все ямальцы — участники СВО независимо от места заключения контракта, при условии постоянной регистрации в округе. Параллельно в регионе продолжается развитие других направлений социальной поддержки, включая выдачу регионального материнского капитала, сертификатов школьника и создание кризисных служб для женщин.