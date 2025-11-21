На Ямале к агрофирмам пришли с исками на десятки миллионов рублей

В октябре - ноябре 2025 года было подано пять исков о возврате субсидий рыбодобывающими предприятиями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Арбитражный суд ЯНАО продолжают поступать исковые заявления о возврате средств субсидий главами хозяйств. Размер предполагаемых долгов аграриев перед окружным департаментом АПК составляет от 2,7 до 32,7 млн рублей. Подробности, в том числе комментарий руководства ведомства, — в материале URA.RU.

Как следует из данных о движении гражданских дел в Арбитражном суде Ямала, в течение октября — ноября 2025 года поступило пять исковых заявлений от представителя окружного департамента АПК. Так, 29 октября ведомство подало исковое заявление в отношении «Агрофирмы „Толькинской“ на сумму 20,7 млн рублей, ООО „Ямал Ресурс“ на 32,7 млн рублей, „Орион“ на 4,9 млн рублей.

Кроме этого, 13 ноября ведомство подготовило заявление в отношении предприятия «Приобье» на 7,2 млн рублей, а день спустя — на «Орион Плюс» в размере 2,7 млн рублей. Все требования связаны с возвратом средств субсидий, которые выделялись аграриям в качестве мер поддержки.

Претензии ямальских властей к агрофирме «Толькинская» вполне понятны: компания находится на грани банкротства, недавно на предприятии введена процедура наблюдения до 24 января 2026 года. А бывшему заместителю директора Светлане Акимовой вменяют новое преступление. На этот раз — неправомерный оборот средств платежей. Кроме того, в отношении Акимовой продолжается расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».

Но денежные интересы ямальских властей в отношении остальных предприятий, только выходящих на проектные мощности (ООО «Ямал Ресурс» в 2024 году впервые получило чистую прибыль в размере 55 млн рублей) или получающих минимальные чистые прибыли, как, например, «Орион Плюс», могут иметь серьезные последствия. В связи с этим агентство URA.RU попросило руководство департамента ответить на несколько вопросов.

Не грозят ли подобные иски банкротством?

Как пояснили в ведомстве, иски департамента АПК распространяются только на те средства, которые ранее выдавались в форме субсидий. «На иные средства предприятий иски не направлены. Поэтому вряд ли возвращение в бюджет средств субсидии, выданной на развитие, станет решающей причиной в случае гипотетического банкротства того или иного предприятия», — ответили на вопрос корреспондента агентства.

Судебные иски, подчеркнули в ведомстве, это не результат субъективных решений департамента: «В соответствии с нормами Бюджетного кодекса исполнительные органа государственной власти обязаны контролировать расходование субсидии и обязаны добиваться их возвращения в случае неисполнения требований закона при их использовании», — пояснили собеседники агентства.

В департаменте настаивают на том, что подавляющий объем субсидий в ЯНАО расходуется получателями в точном соответствии с нормативными документами. «Если сравнить суммы возвратов с объемом финансирования — то они мизерные. Так, за последние пять лет сумма требований в рассмотренных делах ни разу не достигла одного процента от общего годового объема финансирования, колеблясь от 0,01 процента до 0,79», — сообщили в агентстве.

Какие нарушения выявлены при использовании субсидий?

Субсидиарная поддержка от государства ко многому обязывает получателей. Обращаясь за поддержкой, получатель берет на себя обязательства по целевому расходованию средств субсидии и производству определенного объема определенной сельхозпродукции, отмечают в департаменте. «Поэтому при проведении контроля мы оцениваем достижение двух показателей. Первый — соответствие объема выпущенной продукции обязательствам, второй — целевой характер расходования средств.

Так что нарушений всего два вида – либо, средства потрачены не на те цели, на которые была получена субсидия. Либо продукция произведена не в том объеме, который обязался выполнить получатель субсидии», – поясняет собеседник.

Проводятся ли какие-то разъяснения для руководителей предприятий?

«Суд — это та инстанция, до которой мы доходим, предварительно пройдя все этапы досудебного урегулирования. В случае возникновения претензий к получателю, мы просим обосновать, показать, рассказать причины несоблюдения условий соглашения. Очень внимательно рассматриваем доводы, но, если целевые показатели не достигнуты, или расходование носило нецелевой характер — просим вернуть. И лишь в том случае, если не удается урегулировать — обращаемся в суд», — настаивают на своей позиции в ямальском агропроме.