В Ноябрьске открыли памятник участникам специальной военной операции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на Аллее Славы городского кладбища установлен новый памятник, посвященный участникам специальной военной операции. Монумент был создан по инициативе родственников погибших военнослужащих, об этом сообщает telegram-канал «МИГ. НОЯБРЬСК».

«Монумент выполнен из бронзы. Cимволизирует стойкость, веру и мужество жен и матерей, которые потеряли своих мужей и сыновей», — говорится в публикации канала.

Инициатором создания памятника выступила вдова героя СВО Лейсан Ахметшина, которая разработала эскиз будущего монумента. Художественное воплощение проекта выполнил ноябрьский скульптор Кирилл Никифоров. Памятник, установленный на Аллее Славы, призван увековечить память о погибших участниках специальной военной операции и стать символом стойкости их семей.