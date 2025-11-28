Тюменские слухи: VIP-шопоголики опустошили ЦУМ

Не бойтесь слухов - правда чаще оказывается страшнее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пока в команде тюменского губернатора отказываются от федеральных консультантов, в партиях разводят руками — Москва никак не хочет заняться согласованием кандидатов на выборный сезон-2026. В московском ЦУМе тем временем потирают ручки: обеспеченные тюменцы и их супруги, говорят, опустошили полки подчистую. Пенсионеры-силовики в это время бросают домашний уют и уходят в курьеры, а самые «жирные» девелоперы устроили тиранию. Также в свежих «Слухах»: кому надоели форумы, зачем силовикам «трясти» рехабы и куда пропали эвакуаторы.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

В администрации президента пока не рассматривают вопросы, приходящие из Тюмени Фото: Антон Белицкий

Федералы притормозили планы тюменских властей

Приближающийся выборный 2026 год сулит множество интриг и форс-мажоров. Чтобы подготовиться к ним, тюменские элиты начали заранее согласовывать кандидатов в областную и Государственную думы, но все пришлось ставить на стоп. «Федеральные кураторы еще не намерены погружаться в выборную повестку: слишком много дел на внешнеполитическом контуре. Поэтому в регионах можно хоть до беспамятства согласовывать фамилии кандидатов, вот только в АП не ответят», — говорят слухачи.

Продолжение после рекламы

Над тюменским депутатом Госдумы сгущаются тучи

Поговаривают, что на мандат депутата-миллионера Александра Ремезкова из Госдумы от «Справедливой России» метит еще более богатый претендент. Дескать, уже договаривался с лидером партии Сергеем Мироновым о том, что попадет в партсписок и потеснит бизнесмена на выборах 2026 года. «Найдут ли в партии выход, как удовлетворить потребности и того, и другого — пока не понятно. Но Ремезкова ситуация явно не устраивает, раньше проблем с попаданием в список СРЗП на проходное место не было», — судачат сплетники.

Губернатор Моор отказался от услуг московских политологов

В кулуарах Желтого дома обсуждают вчерашнее послание губернатора. Примечательно, что Александр Моор уже второй год не приглашает к участию в подготовке речи московского политолога Святослава Каспэ. «Он статусный сотрудник ВШЭ, регулярно проставлял акценты для Александра Викторовича. Но вот уже второй год обходимся своими силами, задействуем своих специалистов. Потому что нет нужды — федеральные тренды и акценты и так понятны. Да и куда выигрышнее, когда Моор говорит о внутренних вещах, а не об общероссийских», — шепчутся слухачи.

Амбиции у тюменского мэра вполне многообещающие Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Мэр Тюмени метит на федеральный уровень

Максим Афанасьев, как утверждают сплетники, намерен получить статусную должность, которая до этого была у его предшественника. Речь о сопредседательстве во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Должность повысит авторитет градоначальника и добавит ему новых связей на федеральном уровне. «У Афанасьева есть все шансы: Тюмень динамично развивается, а он — весьма популярный мэр. Пройдет пара лет, и Максим Викторович заявит о себе на федеральном уровне», — уверены слухачи.

В облдуме появится новая элитная группа

Слухачи говорят, что самая влиятельная женщина Тюмени Наталья Шевчик намерена сформировать свою группу в облдуме по итогам выборов-2026. Известно, что в региональный парламент планируют избраться несколько ее ставленников. Одна из самых известных — Вероника Ефремова, нынешний директор департамента труда и занятости. «Она не единственный будущий депутат, ориентированный на Шевчик. Влияние Натальи Александровны в облдуме значительно увеличится», — сообщают источники.

Шопоголизм экс-чиновников повеселил бывших коллег

Ходят слухи, что на этой неделе в Тюмени вспомнили нескольких чиновников, которые ранее работали в Желтом доме. К слову они пришлись из-за баз данных ЦУМа, которые хакеры слили в сеть. «Сам документ мы, конечно, не видели. Но точно знаем, что бывшие коллеги в нем есть. Потому что суммы, которые они тратили на шмотки в Москве, были предметом их гордости. К примеру, один из высокопоставленных членов правительства, ныне с приставкой „экс“, очень уважал марку Tom Ford. А уж сколько в ЦУМе оставляла его супруга — уму непостижимо», — отмечают источники.

Продолжение после рекламы

Правоохранители меняют погоны на яркие куртки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменские силовики уходят в курьеры

Ходят слухи, что после выхода на пенсию некоторые тюменские силовики начинают заниматься доставкой еды и продуктов. Мол, деньги там платят неплохие, а при наличии личного авто — работа не такая уж тяжелая. «Курьеры, в принципе, неплохо зарабатывают. В месяц можно „делать“ по 50–60 тысяч рублей. Бывшим силовикам такая работа интересна. Но только при наличии своей машины. Пешком с огромными рюкзаками за спиной они по Тюмени, конечно, не ходят — устраиваются автокурьерами», — отмечают слухачи.

Тюменцы боятся покупать квартиры у пенсионеров

Говорят, что жители Тюмени отказываются приобретать жилье у пожилых людей. По словам инсайдеров, многих настораживает судебная практика, согласно которой такие сделки часто стали признавать недействительными. «Сейчас в России стало много случаев, когда пожилой человек продает квартиру, а затем заявляет, что сделал это под воздействием мошенников. Суды, как правило, встают на сторону таких людей и возвращают проданное жилье. А покупатель остается и без денег, и без недвижимости. Тюменцам о подобных инцидентах хорошо известно, поэтому они все чаще отказываются от приобретения жилплощади у лиц преклонного возраста», — отмечают слухачи.

В тюменских ломбардах начался наплыв клиентов

Знающие люди поговаривают, что жители Тюмени стали чаще сдавать в ломбарды золото и ценные вещи, чтобы выручить немного денег до зарплаты. Мол, многие считают, что это лучше, чем оформлять займы в микрофинансовых организациях, где за пользование средствами начисляют огромные проценты. «Поэтому многие тюменцы, нуждающиеся в деньгах на короткий срок, стали обращаться именно туда», — уверяют слухачи.

Горожане меняют такси на автобусы - экономят Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменцы шокированы ценами на такси

Ходят слухи, что жители Тюмени крайне недовольны ценами на такси, которые из-за перебоев в работе мобильного интернета стали на порядок выше. При этом заказать машину в утренние и вечерние часы пик практически невозможно. «Час пик в Тюмени теперь, похоже, круглосуточно. Повышенные коэффициенты у агрегаторов такси из-за перебоев в работе мобильного интернета действуют постоянно. Многие пересаживаются на автобусы, поскольку попросту не готовы платить 300-400 рублей за пятиминутную поездку», — резюмируют слухачи.

В тюменских рехабах пройдут проверки

Знающие люди поговаривают, что в реабилитационных центрах Тюмени, где лечатся наркоманы и алкоголики, пройдут внезапные проверки. Мол, на этой неделе стало известно, что в подобных заведениях над людьми часто издеваются, а иногда и вовсе доводят до предсмертного состояния. «В Тюмени подобных центров много: есть как официальные, так и не неофициальные. Стоимость лечения там заоблачная, а вот условия содержания часто оставляют желать лучшего. В Тюменской области уже был инцидент, когда одного из пациентов частного рехаба жестоко избивали. Он сбежал и рассказал обо всем силовикам. Впоследствии мужчин, которые издевались над пациентов, осудили, и они получили реальные тюремные сроки», — судачат инсайдеры.

Продолжение после рекламы

Бизнес старается отмыться как можно скорее

Поговаривают, что ситуация на птицефабрике «Пышминская», где устраняют последствия вспышки птичьего гриппа, скоро стабилизируется. Сейчас, к примеру, предприятие активно ищет мойщиков цехов, чтобы подготовить пространство для дальнейшей работы. «Людям предлагают неплохие деньги, многие соглашаются. Не хочешь на постоянку — готовы взять временно, лишь бы трудился добросовестно. Видимо, торопятся навести порядок и быстрее вернуться в нормальный режим», — сообщают слухачи.

Форум прошел не с тем размахом, что раньше Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Мода на форумы сходит на нет,…

В бизнес-кругах Тюмени шепчутся, что в регионе постепенно сходит на нет мода на форумы. Такой вывод слухачи делают после недавно прошедшего экспортного форума. «С каждым годом масштаб мероприятия падает. Постепенно организаторы перебрались из Технопарка в кинотеатр торгового центра, а затем — в музей. Вместо нескольких залов, как было год назад, в этот раз был один. И тот полупустой. Экспортерам интереснее делать свои дела, чем эти дела обсуждать», — ухмыляются источники.

…а бизнес-миссии вырываются в хедлайнеры

В то же время в бизнес-кругах зреет уверенность, что в будущем году количество бизнес-миссий, которые организуют местные власти, увеличится чуть ли не в два раза. Дескать, из формата пытаются выжать максимум, пока он еще работает. «Только вот это даже еще тяжелее для бизнеса, чем форумы. На форум ты пришел, поговорил с людьми, поставил стенд на экспозиции — и все. Тогда как бизнес-миссия отнимает как минимум три дня. Плюс ехать часто приходится туда, где твой товар либо уже знают, либо он никому не нужен. Понятно, что это дело добровольное, однако для солидных компаний участие в бизнес-миссиях — вопрос репутации», — разводят руками сплетники

Экспорт переориентируется на Дальний Восток

В среде экспортеров все чаще пересказывают слушок, что основная масса работающего с другими странами бизнеса в следующем году готовит масштабную экспансию на Ближний Восток. Причем, уверены болтуны, это будут не Египет и Эмираты, а так называемые «малые государства», которые играют незначительную роль в мировой экономической арене. «Поговаривают про Йемен, Кувейт, Катар. И это вызывает двойственные эмоции. С одной стороны, относительно слабая активность этих стран на мировой арене бизнеса дает надежду, что там есть еще свободные ниши для экспорта. С другой — ведь не просто так эти государства не играют большой роли. Может, не стоит пытаться выдоить слабые экономики?» — задаются вопросом эксперты-самоучки.

Из сметы расходов вычеркивается все больше пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнес погряз в оптимизациях

Поговаривают, что тюменский бизнес средней руки срочно пытается оптимизироваться в преддверии новогодних каникул и последующего затишья. Мол, все хотят сократить расходы настолько, чтобы сохранить хотя бы какую-то подушку безопасности. «Многие не продлевают контракты с фрилансерами. Другие срочно сокращают бюджеты на все непрофильные задачи — вроде рекламы, канцелярки и других костов. Кто-то даже отказывается от корпоративов, предлагая работникам организоваться самостоятельно», — подмечают неравнодушные.

Продолжение после рекламы

Застройщики терпят тиранию

На девелоперском рынке Тюмени наступила эпоха тирании, со злорадной усмешкой обсуждают близкие к отрасли люди. И поясняют: мол, настало время, когда лидеры девелопмента уже не просто лидеры, а настоящие диктаторы. «Напрямую, конечно, никто никому ничего не диктует — пока еще. Однако очевидно, что компании из первого десятка рейтинга ЕРЗ.РФ задают стандарты во всем — и в качестве, которое временами даже у них бывает сомнительным, и в деловой этике — она также местами оставляет желать лучшего. Только вот более мелкие застройщики не вывозят так строить, так продавать и так налаживать контакты. А между тем ситуация с лидерами все больше похожа на „делай как я или никак“. Такими темпами слабые игроки рынка просто будут вынуждены уйти», — скалятся недоброжелатели.

Родители ставят ультиматум

В Тюмени не утихают скандалы в сфере образования. Не успели все отойти от ежедневной ругани по поводу средневзвешенной системы оценок, как пришла она — дистанционка. «Часть родителей еще во времена ковида были категорически против проведения уроков на онлайн-платформах. Вспомнили они об этом и сейчас. Аргументы таковы: если в школе карантин, то обучение в принципе приостанавливается. А уж если не хотите его объявлять, будьте добры принимать детей очно. Уроки на дистанте тюменцев не устраивают, о чем они и строчат гневные заявления», — говорят инсайдеры.

На прием к врачам попадают самые целеустремленные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Люди проклинают поликлиники

Тюменцы бьются в истерике из-за обстановки в больницах. Очереди к врачам достигают каких-то вселенских масштабов, и даже записавшись заранее в этой гонке ты не выиграешь: на это же время в кабинет будут ломиться еще минимум три пациента. «Непонятно уже, то ли врачей не хватает, то ли мозгов у кого-то. Кто-то по записи, кто-то по живой очереди, кто-то вообще от другого врача, потому что его заболел. Порядка нет, постоянная ругань, пациенты друг с другом только что врукопашную не идут! Да, эпидсезон в разгаре, ну так что — первый раз что ли? Нельзя подготовиться и наладить работу? Бардак!» — гневаются сплетники.

С улиц пропали эвакуаторы

Ходят слухи, что в Тюмени за нарушение ПДД перестали эвакуировать машины. Ибо наказание для нерадивых водителей приходит с другой стороны — от камер. «Сейчас в городе в принципе никто эвакуацией по нарушениям не занимается. Говорят, нет такой потребности. Номера машин нерадивых автолюбителей считывает „большой брат“, штрафы приходят. А просто бросить тачку где-нибудь в неположенном месте в центре, учитывая, что все вокруг занято платными парковками — это еще постараться надо. Так что буксировать некого и незачем, только бензин и время на патрулирование тратить», — рассуждают источники.

Продолжение после рекламы