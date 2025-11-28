Логотип РИА URA.RU
Инстасамку поддержал ведущий проекта «Сокровища Императора» Галустян

28 ноября 2025 в 15:53
Галустян назвал Инстасаму и ее мужа "обычной молодежью"

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий проекта «Сокровища Императора», экс-квнщик Михаил Галустян выразил симпатию к Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева) и ее мужу. Тобольская певица оставляет приятное впечатление, сообщил он.

«То, что я увидел, меня очень сильно удивило. Они действительно простые молодые люди, они поддерживают друг друга, горят испытаниями», — приводит слова Галустяна telegram-канал «Звездач».

Ведущий добавил, что его шокировало наличие у пары некоей свиты из помощников и пиарщиков. «Им действительно было тяжело адаптироваться, спуститься с небес на землю. Я увидел в них обычную молодежь», — сообщил Галустян.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, что песню тобольской исполнительницы споет Лариса Долина. Трек прозвучит в новогодней кинокомедии.

