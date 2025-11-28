В Тобольске повысили налоговые ставки для граждан
Суммы налогов в 2026 году вырастут
Жителям Тобольска придется платить больше налогов: ставка для исчисления выплаты за имущество физлиц выросла вдвое — с 0,1% до 0,2%. Решение думы официально опубликовано властями.
«В абзаце первом подпункта 4.1 пункта 4 решения „О налоге на имущество физических лиц“ цифру „0,1“ заменить цифрой „0,2“. В подпункте 4.4 пункта 4 решения цифру „2“ заменить цифрой „2,5“», — говорится в документе.
Таким образом, в 2026 году жители Тобольска будут платить налог за квартиры, их части и комнаты, имеющиеся в собственности, по повышенной ставке в 0,2% от кадастровой стоимости объекта. А тем, у кого имеются объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, ставку налога за каждый подняли с 2% до 2,5%.
