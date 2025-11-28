В Тобольске повысили налоговые ставки для граждан

Таким образом, в 2026 году жители Тобольска будут платить налог за квартиры, их части и комнаты, имеющиеся в собственности, по повышенной ставке в 0,2% от кадастровой стоимости объекта. А тем, у кого имеются объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, ставку налога за каждый подняли с 2% до 2,5%.