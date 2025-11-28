Тюменский застройщик получил три награды престижной премии. Фото
Застройщика признали надежным в трех регионах
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Застройщик «Паритет» получил сразу три награды премии «Надежный застройщик России». Об этом сообщает telegram-канал девелопера.
«Вручение премии „Надёжный застройщик России 2025“ состоялось 28 ноября в Официальной резиденции Президента РФ — Государственном комплексе „Дворец Конгрессов“, Санкт-Петербург. „Паритет“ получил сразу три золотых знака», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания была признана надежным застройщиком в Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО. Статус присвоен по результатам гражданского и государсвтенного контроля. Ранее URA.RU рассказало еще об одном важном достижении тюменских девелоперов.
Золотые знаки подтверждают высокую надежность
Фото: «Паритет»
