Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Тюменский девелопер станет частью федерального застройщика

Девелопер «Творчество» из Тюмени заявил о частичной продаже федеральному игроку
28 ноября 2025 в 18:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
О формате сделки бизнесмен из Тюмени обещал рассказать после ее заключения

О формате сделки бизнесмен из Тюмени обещал рассказать после ее заключения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральный застройщик «ТОЧНО» может частично выкупить девелопера «Творчество», владельцем которого является недавно переехавший в Москву тюменский бизнесмен Илья Пискулин. Об этом предприниматель заявил в своем telegram-блоге после появления слухов в социальных сетях.

«Частично подтверждаю эту информацию. Но только частично. Мы обсуждаем не полную продажу компании. Речь ни в коем случае не идет об уходе с рынка или о чем-то принципиально новом», — отметил Пискулин.

Он уточнил, что в последние месяцы переговоры по частичному слиянию ведутся с тремя крупными девелоперами, а не только с краснодарским «ТОЧНО». «О какой именно форме речь — расскажем, если сделка состоится. В любом случае, нас интересует только одно — возможности для роста и развития, поэтому ни дольщикам, ни партнерам, ни сотрудникам не стоит беспокоиться», — уточнил Пискулин.

Продолжение после рекламы

В настоящий момент «Творчество» строит два проекта с «ТОЧНО». Это MAX в Тюмени и «ЮТУ» в Москве. Кроме того, недавно Пискулин вошел в состав совета директоров «ТОЧНО» в качестве независимого участника.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал