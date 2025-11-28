Тюменский девелопер станет частью федерального застройщика

О формате сделки бизнесмен из Тюмени обещал рассказать после ее заключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральный застройщик «ТОЧНО» может частично выкупить девелопера «Творчество», владельцем которого является недавно переехавший в Москву тюменский бизнесмен Илья Пискулин. Об этом предприниматель заявил в своем telegram-блоге после появления слухов в социальных сетях.

«Частично подтверждаю эту информацию. Но только частично. Мы обсуждаем не полную продажу компании. Речь ни в коем случае не идет об уходе с рынка или о чем-то принципиально новом», — отметил Пискулин.

Он уточнил, что в последние месяцы переговоры по частичному слиянию ведутся с тремя крупными девелоперами, а не только с краснодарским «ТОЧНО». «О какой именно форме речь — расскажем, если сделка состоится. В любом случае, нас интересует только одно — возможности для роста и развития, поэтому ни дольщикам, ни партнерам, ни сотрудникам не стоит беспокоиться», — уточнил Пискулин.

