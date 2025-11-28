Девелоперы Тюмени отстают от безопасных темпов продаж
При нынешней строительной готовности распроданность жилья должна быть существенно выше
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменские девелоперы строят жилье быстрее, чем продают. Об этом сообщает в своем telegram-канале сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».
«Сегодня рынок первичной недвижимости определяет норму продаж в новостройках показателем в 70% реализованных квартир к моменту получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В Тюмени показатель распроданности при текущей строительной готовности объектов ниже нормы», — отмечают эксперты.
Сообщается, что региональная норма распроданности при текущей строительной готовности жилья составляет около 40%. Отставание составляет не менее 5% Аналитики уверены, что необходимо замедлять темпы ввода новых проектов, активизировать маркетинг и быть гибче в ценообразовании. Ранее сообщалось, что местный девелопер был признан надежным сразу в трех регионах.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!