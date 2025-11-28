Девелоперы Тюмени отстают от безопасных темпов продаж

Логотип РИА URA.RU
В Тюмени распроданность новостроет отстает от нормальных показателей на 5%
28 ноября 2025 в 17:37
При нынешней строительной готовности распроданность жилья должна быть существенно выше

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские девелоперы строят жилье быстрее, чем продают. Об этом сообщает в своем telegram-канале сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».

«Сегодня рынок первичной недвижимости определяет норму продаж в новостройках показателем в 70% реализованных квартир к моменту получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В Тюмени показатель распроданности при текущей строительной готовности объектов ниже нормы», — отмечают эксперты.

Сообщается, что региональная норма распроданности при текущей строительной готовности жилья составляет около 40%. Отставание составляет не менее 5% Аналитики уверены, что необходимо замедлять темпы ввода новых проектов, активизировать маркетинг и быть гибче в ценообразовании. Ранее сообщалось, что местный девелопер был признан надежным сразу в трех регионах.

