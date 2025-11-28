Есть интернет, что еще нужно: часть тюменских сел потеряет особый статус из экономии

Возмещать предпринимателям расходы на доставку товаров в села больше не хотят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть сел Тюменского района хотят исключить из перечня отдаленных и труднодоступных. С таким предложением выступила местная мэрия, заявив, что подобные изменения приведут к экономии. Документ размещен на сайте регионального правительства.

«Необходимость принятия проекта обусловлена инициативой администрации Тюменского района. Предлагается исключить ряд населенных пунктов из перечня отдаленных и труднодоступных местностей. Это будет способствовать пополнению регионального бюджета за счет экономии средств, направленных на предоставление субвенций, в сумме 194 531 рублей», — говорится в проекте документа.

Речь идет о селах и деревнях Кыштырла, Песьянка, Паренкина, Елань, Гужевое, Чаплык и Пышма. Сейчас они состоят в списке населенных пунктов, где организации и ИП имеют право не устанавливать контрольно-кассовую технику при торговле. Также в этих селах должны быть киоски с определенным перечнем товаров — от мыла до презервативов.

Субвенции из бюджета для этих территорий выделяются для возмещения расходов организациям и ИП, осуществляющим доставку товаров первой необходимости. Также — на затраты по аренде торговых помещений и мест, где оказывают бытовые услуги, проведению их капремонта и прочее.