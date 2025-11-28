Тюменское правительство подтвердило закрытие школ на карантин. Инсайд URA.RU подтвердился
Карантин в тюменских школах продлится две недели
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области закрываются на карантин с 1 по 14 декабря из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. Об этом в подтверждение инсайда URA.RU сообщает инфоцентр регионального правительства.
«В 11 муниципальных образованиях Тюменской области школьников переводят на дистанционный формат обучения с 1 по 14 декабря. Решение принято на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в заявлении.
Сообщается, что сезонный рост заболеваемости отмечают в регионе уже на протяжении трех недель. В настоящий момент болеют больше 57% школьников. На карантин закроют школы Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов.
Материал из сюжета:Карантин в школах Тюмени в 2025 году
