Карантин в тюменских школах продлится две недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области закрываются на карантин с 1 по 14 декабря из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. Об этом в подтверждение инсайда URA.RU сообщает инфоцентр регионального правительства.

«В 11 муниципальных образованиях Тюменской области школьников переводят на дистанционный формат обучения с 1 по 14 декабря. Решение принято на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в заявлении.