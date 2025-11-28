По делу отправлявшей людей на СВО тюменской группировки задержан боец ММА
Следствие предполагает, что задержанные отнимали деньги у военнослужащих
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
По уголовному делу тюменской ОПГ, отправлявшей людей на СВО, задержаны еще два человека, один из них — профессиональный боец ММА, выступавший на крупных турнирах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По версии следствия, группа мужчин отправляла людей в зону проведения спецоперации, а деньги, которые платили военным, незаконно забирала себе.
«По этому делу задержаны еще два человека. Один из них — профессиональный боец смешанных единоборств. Он выступал на очень популярных и крупных турнирах ММА», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
В региональное управление Следственного комитета России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени был арестован по обвинению в махинациях на выплатах СВО. По данным источников агентства, среди подельников мужчины может быть действующий военный. Следствие по делу продолжается.
