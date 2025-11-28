По делу отправлявшей людей на СВО тюменской группировки задержан боец ММА

Следствие предполагает, что задержанные отнимали деньги у военнослужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По уголовному делу тюменской ОПГ, отправлявшей людей на СВО, задержаны еще два человека, один из них — профессиональный боец ММА, выступавший на крупных турнирах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По версии следствия, группа мужчин отправляла людей в зону проведения спецоперации, а деньги, которые платили военным, незаконно забирала себе.

«По этому делу задержаны еще два человека. Один из них — профессиональный боец смешанных единоборств. Он выступал на очень популярных и крупных турнирах ММА», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Следственного комитета России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

