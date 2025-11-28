Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

По делу отправлявшей людей на СВО тюменской группировки задержан боец ММА

28 ноября 2025 в 15:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следствие предполагает, что задержанные отнимали деньги у военнослужащих

Следствие предполагает, что задержанные отнимали деньги у военнослужащих

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По уголовному делу тюменской ОПГ, отправлявшей людей на СВО, задержаны еще два человека, один из них — профессиональный боец ММА, выступавший на крупных турнирах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По версии следствия, группа мужчин отправляла людей в зону проведения спецоперации, а деньги, которые платили военным, незаконно забирала себе.

«По этому делу задержаны еще два человека. Один из них — профессиональный боец смешанных единоборств. Он выступал на очень популярных и крупных турнирах ММА», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Следственного комитета России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюмени был арестован по обвинению в махинациях на выплатах СВО. По данным источников агентства, среди подельников мужчины может быть действующий военный. Следствие по делу продолжается.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал