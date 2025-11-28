Максим Афанасьев рассказал о проектах, которые реализуют в Тюмени Фото: Размик Закарян, URA.RU

На протяжении двух дней в Екатеринбурге проходил общероссийский форум «Города России». Мэр Тюмени Максим Афанасьев вместе со своей командой рассказал коллегам из других городов о проектах, реализуемых в столице Тюменской области. Отлов нарушителей посредством ИИ, креатив от бизнеса, реализация КРТ и открытка для главной женщины в жизни тюменского мэра — в материале URA.RU.

Одной из основных тем форума была практика муниципального контроля в сфере благоустройства. В ходе своего выступления Максим Афанасьев отметил, что в Тюмени часть вопросов по выявлению нарушений в этой сфере переложено «на плечи» искусственного интеллекта. И эту практику планируется расширять.

"Есть смысл те нарушения, которые можно фиксировать при помощи ИИ, вообще вывести из правового регулирования муниципального контроля. Оставить его [контроль] только там, где реально нужен человек. А там, где он не нужен, вывести в ту сферу, где мы просто будем получать "письма счастья"", — отметил мэр.

В Тюмени стационарный комплекс выявляет нарушения при перевозке сыпучих грузов, а мобильные комплексы, курсирующие по городу, фиксируют нарушения правил парковки или захламление территорий мусором. Как писало URA.RU, вскоре в городе будет еще больше такого оборудования.

Отдельное внимание было уделено поддержке участников СВО. Как рассказал Максим Афанасьев, по инициативе мэрии Тюмени на областном уровне рассматривается инициатива по помощи тем бойцам, кто хочет иметь свое дело. Об этом мэр рассказал полномочному представителю президента РФ Артему Жоге.

«Есть возможность сделать обязательным критерий в части трудоустройства участника СВО, либо если он сам создает свой бизнес в виде предпринимателя, либо учредителя. Другими словами, деньги на поддержку малого и среднего предпринимательства идут за участником специальной военной операции. Так мы могли бы вовлечь наш малый бизнес как непосредственно, так и инициативно стать частью решения общегосударственной задачи. Наш губернатор поддержал инициативу Тюмени, внедряем ее с 1 января в рамках утверждаемого бюджета», — отметил мэр.

Отдельным и пристальным вниманием участников форума пользовался выставочный стенд региона. К примеру, на нем можно было выбрать открытку, подписать ее и бесплатно отправить родным и близким. Максим Афанасьев решил сделать сюрприз своей маме и подписал ей послание накануне Дня матери.

Помимо прочего на форуме представители тюменской делегации рассказали о проведении в Тюмени КРТ и расселении аварийного жилья, мастер-плане города и привлечении бизнеса в развитие креативных индустрий. А лучшие кадры этих встреч попали в объектив фотографа URA.RU.