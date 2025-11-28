Логотип РИА URA.RU
В тюменском пригороде откроется новая больница

В Тюменской области выдано разрешение на ввод в строй больницы в Богандинском
28 ноября 2025 в 16:20
Поликлиника будет обслуживать детей и взрослых

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Богандинский (Тюменская область) завершилось строительство филиала поликлиника областной больницы №19. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Вопрос строительства поликлиники в Богандинском поднимался во время прямой линии губернатора Александра Моора. Во время ежегодного послания Тюменской областной думе глава региона сообщил, что прием пациентов будет организован до конца года», — отмечается в сообщении.

Известно, что поликлиника будет обслуживать детей и взрослых из 15 населенных пунктов. К поликлинике прикрепится почти 23,5 тысячи человек. Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи завалены нереальным количеством вызовов на дом.

