В тюменском пригороде откроется новая больница
Поликлиника будет обслуживать детей и взрослых
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В поселке Богандинский (Тюменская область) завершилось строительство филиала поликлиника областной больницы №19. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Вопрос строительства поликлиники в Богандинском поднимался во время прямой линии губернатора Александра Моора. Во время ежегодного послания Тюменской областной думе глава региона сообщил, что прием пациентов будет организован до конца года», — отмечается в сообщении.
Известно, что поликлиника будет обслуживать детей и взрослых из 15 населенных пунктов. К поликлинике прикрепится почти 23,5 тысячи человек. Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи завалены нереальным количеством вызовов на дом.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!