В тюменском пригороде откроется новая больница

Поликлиника будет обслуживать детей и взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Богандинский (Тюменская область) завершилось строительство филиала поликлиника областной больницы №19. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Вопрос строительства поликлиники в Богандинском поднимался во время прямой линии губернатора Александра Моора. Во время ежегодного послания Тюменской областной думе глава региона сообщил, что прием пациентов будет организован до конца года», — отмечается в сообщении.