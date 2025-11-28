В Ишиме открыли мост, который ремонтировали полтора года. Видео
В Тюменской области открыли после ремонта мост через Ишим
28 ноября 2025 в 16:30
Мост пострадал от паводков в 2024 году
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Ишиме (Тюменская область) после полуторалетнего ремонта открыли для движения мост в сторону Сладково. Мост пострадал от паводка еще в 2024 году, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.
» Сразу приняли решение восстановить его. Но потребовалось время, потому что разрушения были серьёзные, и объём работ предстояло выполнить большой», — пояснил он.
Длина поврежденного участка составила 225 метров. На нем обустроили новую проезжую часть, привели в порядок опоры и нанесли антикоррозийное покрытие.
