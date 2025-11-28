Мост пострадал от паводков в 2024 году Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) после полуторалетнего ремонта открыли для движения мост в сторону Сладково. Мост пострадал от паводка еще в 2024 году, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.

» Сразу приняли решение восстановить его. Но потребовалось время, потому что разрушения были серьёзные, и объём работ предстояло выполнить большой», — пояснил он.

Длина поврежденного участка составила 225 метров. На нем обустроили новую проезжую часть, привели в порядок опоры и нанесли антикоррозийное покрытие.