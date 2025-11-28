Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Ишиме открыли мост, который ремонтировали полтора года. Видео

В Тюменской области открыли после ремонта мост через Ишим
28 ноября 2025 в 16:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мост пострадал от паводков в 2024 году

Мост пострадал от паводков в 2024 году

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) после полуторалетнего ремонта открыли для движения мост в сторону Сладково. Мост пострадал от паводка еще в 2024 году, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.

» Сразу приняли решение восстановить его. Но потребовалось время, потому что разрушения были серьёзные, и объём работ предстояло выполнить большой», — пояснил он.

Длина поврежденного участка составила 225 метров. На нем обустроили новую проезжую часть, привели в порядок опоры и нанесли антикоррозийное покрытие. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал