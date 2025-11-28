Логотип РИА URA.RU
Тюменцев заставили доплатить миллион за иномарки

Тюменская таможня доначислила миллион за ввоз в регион 16 иномарок
28 ноября 2025 в 18:44
Ввезти авто в регион владельцы пытались с занижением цены

Ввезти авто в регион владельцы пытались с занижением цены

Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменская таможня пересчитала стоимость ввоза 16 автомобилей, потребовав от владельцев доплатить более миллиона рублей. Об этом сообщила и. о. начальника таможни Алена Шевелева.

«Пересчет связан с проверкой корректности заявленной стоимости при растаможивании. Многие владельцы занижали цены на ввозимые автомобили, чтобы сэкономить на пошлинах, но таможня корректирует тарифы и высылает владельцам требования доплатить», — приводит «Наш Город» слова Шевелевой.

Известно, что речь идет о китайских, европейских и японских авто. Ранее URA.RU рассказало, как может повлиять на тюменский авторынок рост утильсбора.

