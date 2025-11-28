Тюменцев заставили доплатить миллион за иномарки
Ввезти авто в регион владельцы пытались с занижением цены
Фото: Илья Московец © URA.RU
Тюменская таможня пересчитала стоимость ввоза 16 автомобилей, потребовав от владельцев доплатить более миллиона рублей. Об этом сообщила и. о. начальника таможни Алена Шевелева.
«Пересчет связан с проверкой корректности заявленной стоимости при растаможивании. Многие владельцы занижали цены на ввозимые автомобили, чтобы сэкономить на пошлинах, но таможня корректирует тарифы и высылает владельцам требования доплатить», — приводит «Наш Город» слова Шевелевой.
Известно, что речь идет о китайских, европейских и японских авто. Ранее URA.RU рассказало, как может повлиять на тюменский авторынок рост утильсбора.
