Тюменцев заставили доплатить миллион за иномарки

Ввезти авто в регион владельцы пытались с занижением цены Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменская таможня пересчитала стоимость ввоза 16 автомобилей, потребовав от владельцев доплатить более миллиона рублей. Об этом сообщила и. о. начальника таможни Алена Шевелева.

«Пересчет связан с проверкой корректности заявленной стоимости при растаможивании. Многие владельцы занижали цены на ввозимые автомобили, чтобы сэкономить на пошлинах, но таможня корректирует тарифы и высылает владельцам требования доплатить», — приводит «Наш Город» слова Шевелевой.