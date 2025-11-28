Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюменской области ограничат работу телевидения и радио

Тюменские вещатели проведут квартальное обслуживание с прерыванием трансляций
28 ноября 2025 в 15:02
Отключение проведут для профилактических работ

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области в декабре пройдет плановое обслуживание оборудования телерадиовещания. Из-за этого в отдельные даты будут отключены телеканалы и радиостанции, сообщает на сайте региональный центр РТРС.

«В Тюмени 17 декабря с 11:00 до 17:00 будет проведено обслуживание трансляции на частоте 99,МГц („Комсомольская правда“). В Тобольске 23 либо же 24 декабря будет отключено на четыре часа „Радио России“ на частоте 102 МГц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Проверить график отключений и плановых работ можно на сайте РТРС. Ранее сообщалось о графике отключений в последней декаде ноября.

