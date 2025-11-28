В Тюменской области ограничат работу телевидения и радио
Отключение проведут для профилактических работ
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюменской области в декабре пройдет плановое обслуживание оборудования телерадиовещания. Из-за этого в отдельные даты будут отключены телеканалы и радиостанции, сообщает на сайте региональный центр РТРС.
«В Тюмени 17 декабря с 11:00 до 17:00 будет проведено обслуживание трансляции на частоте 99,МГц („Комсомольская правда“). В Тобольске 23 либо же 24 декабря будет отключено на четыре часа „Радио России“ на частоте 102 МГц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Проверить график отключений и плановых работ можно на сайте РТРС. Ранее сообщалось о графике отключений в последней декаде ноября.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!