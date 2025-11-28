Слухи ХМАО: нефтяники пересмотрят пороги актировок

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В югорской политике кипит жизнь: депутаты думы ХМАО сцепились из-за вопросов к губернатору. А коммунисты переживают, что потеряют влияние из-за мунреформы. Силовики нашли пропавший телефон экс-главной коммунальщицы Сургута. А в Нижневартовске обсуждают появление кладбища для домашних животных. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Депутаты думы ХМАО не поделили вопросы к губернатору

Депутаты готовят вопросы Руслану Кухаруку

В югорском Белом доме представителям политических фракций оказалось непросто определиться с вопросами к губернатору Руслану Кухаруку для его ежегодного отчета. «Перед утверждением бюджета на заседании профильного комитета выяснилось, что вопрос единоросса Игоря Бруслиновского совпадает с вопросом коллег из другого комитета, у которого больше не было запланированных заседаний — менять тему уже было нельзя. Председатель бюджетного комитета Ташланов предложил заменить вопрос Бруслиновского на вопрос либерал-демократа Виктора Сысуна. Бруслиновский пошутил, что чувствует себя морально униженным. Ташланов в ответ предложил компенсировать неудобства позже», — рассказал инсайдер.

Куратор политблока ХМАО намерен поработать над дисциплиной депутатов

В окружной столице отмечают ностальгию первого замгубернатора Павла Тараканова по регламенту Совета Федерации. «В перерывах между заседаниями думского комитета он поделился с коллегами порядками, принятыми в верхней палате парламента РФ. По его словам, регламент там сверхжесткий, и прийти не подготовленным к обсуждению вопросов просто немыслимо. Тараканов отметил, что неплохо было бы и в югорском заксобрании ужесточить регламент. Депутаты от оппозиции, привыкшие тратить на обсуждение вопросов часы, рисуясь перед камерами на заседаниях думы, напряглись», — посмеивается слухач.

Замгубернатора Кольцов дает коллегам советы по медицине

В Белом доме говорят, что куратор соцблока Всеволод Кольцов охотно помогает коллегам по правительству в вопросах, далеких от политики. «Он консультирует и по медицине, и по педиатрии, для него это привычное состояние», — передает слухмейкер. По словам источников, Кольцов не собирается отказываться от врачебного призвания, даже занимая высокую должность.

Муниципальная реформа ударила по коммунистам

Ходят слухи, что упразднение сельских дум болезненно восприняли в югорском отделении КПРФ. Особенно в Советском районе, который считается их традиционной территорией. «Неудивительно, что лидер фракции Алексей Савинцев, три дня боровшийся против реформы на комитетах, в итоге охрип», — отмечают слухачи. В партии опасаются, что переход на новую систему ослабит их позиции.

Вещдок по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута оказался поломанным,…

Экран смартфона оказался треснутым

Слухачи говорят, что на очередном судебном заседании по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута Марии Ваньковой спустя месяц были представлены вещественные доказательства, считавшиеся утерянными. «Среди них был и iPhone, где хранились важные для судебного следствия переписки, вот только экран оказался треснутым. Хотя смартфон, по словам подсудимой, был новым и изъяли его целым», — рассказывают слухачи.

…а из-за него судебное заседание вновь пришлось отложить на месяц

Инсайдеры рассказывают, что суд так и не смог изучить переписки в iPhone на последнем заседании. «Его не смогли разблокировать. Видимо, во время следствия силовики пытались получить к нему доступ, и через несколько попыток ввода пароля он окончательно заблокировался. Да так, что „зайти“ не смогла даже сама Ванькова. Суд вызвал специалиста, который сможет обойти защиту», — говорят инсайдеры.

Следствию по делу депутата Андрейченко мешает отсутствие зимника

Поговаривают, что расследование дела депутата думы Ханты-Мансийска Сергея Андрейченко застопорилось из-за логистики. Его обвиняют в передаче имущества Рыбокомбината в собственность дочери, но техника хранится на угодьях, куда без зимника не добраться. «Следователям просто нужно дождаться льда, иначе туда никак не проехать», — объясняют источники.

Прокуратура намерена оспорить мягкий приговор обвиняемому в убийстве и захвате заложников

Инсайдеры говорят, что прокуратура намерена оспорить приговор Дмитрию Глазырину, который обвинялся в убийстве и захвате заложников. «Присяжные оправдали его по большинству пунктов, а убийство и вовсе квалифицировали как „по неосторожности“ и прекратили дело за сроком давности. В итоге он получил шесть лет, с чем прокуратура не согласилась и намерена оспорить приговор», — говорят инсайдеры.

В ХМАО врачей не отпускают на больничный без медкомиссии

Медиков якобы не отпускают на больничный без прохождения медкомиссии

По словам слухачей, врачей одной из городских больниц не отпускают на больничный без прохождения медкомиссии. «Необходимо подтвердить, что ты действительно болен. А все из-за двух коллег, которые как-то взяли больничный, а сами постили фотографии в соцсетях с курорта», — рассказывают слухачи.

Власти Сургута приостановили развитие территорий у нового моста через Обь

Поговаривают, что проекты по строительству логистических центров в восточной части города временно остановили. По словам источника, при детальной проработке выяснилось, что территория требует крупных вложений в инженерные сети. «Стоимость работ оказалась слишком высокой и для города, и для округа, а бизнес также не готов брать такую нагрузку. Власти будут возвращаться к проекту, когда появится возможность закрыть инфраструктурные расходы», — обсуждают сплетники.

Сургутский бизнесмен разругался с городскими властями

Поговаривают, что предприниматель, с которым город расторг контракт на уборку проездов, решил идти в ответную атаку. После одностороннего разрыва он начал активно подавать жалобы в УФАС и обращения в прокуратуру. «Похоже, он решил: раз не дают чистить улицы, буду устраивать скандалы», — шутит сплетник. В политтусовке уверены, что история зимней уборки плавно превратится в остросюжетный скандал.

Молодежная палата Сургута второй раз вынесла сырой проект реконструкции «Авроры»

В политтусовке обсуждают, что представители молодежной палаты уже второй раз презентуют идею реконструкции кинотеатра, но проект снова оказался недоработанным. По словам инсайдеров, обсуждение увязло в деталях: расчеты не бьются, обоснования нет, а споры — громкие. «Чтобы вытащить историю с мертвой точки, решили собрать рабочую группу из чиновников, депутатов и самой молодежи», — рассказывает собеседник. Ожидается, что совместная работа поможет наконец подготовить документ, который можно будет обсуждать всерьез.

Нижневартовский авторитетный бизнесмен Петерман затеял игру перед «Большими выборами»

Слухачи обсуждают бизнесмена Александра Петермана

В курилке на Таежной, где располагаются администрация и дума города, темой неделе стал новый пост амбициозного главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. «Его соратники даже сравнили его с меценатом Саввой Мамонтовым. И заявили, что он возглавил „Союз десантников России“. Проблема в том, что союзов с похожим названием несколько, и Петерман стал руководителем не самого статусного объединения. Однако медийный эффект достигнут, и подготовка к выборам началась», — замечают курильщики.

Техника на месторождении вмерзла в грязь после ночных морозов

Поговаривают, что на одном из месторождений Югры техника за ночь буквально вмерзла в раскисшую дорогу. Вечером было тепло, машины оставили на грунте, который после резкого похолодания схватился как бетон. «Колеса зафиксировало намертво, мощности не хватило, пришлось отогревать горячей водой», — рассказал инсайдер. По его словам, другого места для стоянки не было: после оттепели грязь стояла по всей площадке.

Охрана на месторождении проверяет содержимое термосов

Говорят, что на крупном месторождении ХМАО ужесточили пропускной режим и начали проверять не только вещи, но и термосы работников. «Просят открыть крышку, нюхают, иногда даже пробуют содержимое», — поделился вахтовик. Раньше охрана искала только бутылки с алкоголем, теперь контроль стал строже. Из-за новых правил на КПП скапливаются очереди.

В офисе дочки нефтяной компании отменили дресс-код по пятницам

Ходят слухи, что в одном из югорских офисов нефтяной компании ввели свободный стиль по пятницам. «Можно приходить в джинсах, футболках и толстовках — дресс-код в этот день не обязателен», — рассказал инсайдер. Для сотрудников это стало способом немного разгрузить рабочую неделю. По словам источников, идея уже получила поддержку.

Нефтяные компании переводят рабочие чаты на российский мессенджер

Нефтяники переводят чаты в отечественный мессенджер

Поговаривают, что в нескольких крупных компаниях Югры начали готовиться к переходу на отечественный MAХ. «Пока сказали, что это рекомендация, но с января будет распоряжение», — рассказал сотрудник. Сотрудникам дали время установить приложение и привыкнуть к нему. Обязательного перевода пока нет, но переход считают вопросом времени.

В ХМАО хотят изменить нормы актировок для нефтяников

Слухачи утверждают, что компании обсуждают пересмотр порога температур, при котором работу останавливают. Сейчас сотрудники выходят на линию до минус тридцати при сильном ветре, а планку хотят снизить до минус тридцати пяти. «Иногда приходится работать и при более низких температурах, если процесс остановить нельзя», — объясняет инсайдер. При этом источники предупреждают, что техника в такие морозы может отказать, а это приведет к еще большим простоям и затратам.

Фитнес-клубы скрыто мониторят инциденты

Слухачи из спортивной тусовки Югры рассказывают, что в некоторых местных клубах начали тестировать новый способ реагирования на инциденты. «Если в зале случился какой-то конфликт или проблема с оборудованием. Грубо говоря, какой-то косяк. То руководство старается действовать превентивно. По слухам, клиентам даже не нужно теперь жаловаться тренерам. Они скрыто мониторят ситуацию и докладывают шефам. А админперсонал затем под видом опросов интересуется у клиентов, мол, что им можно улучшить в работе. Так, без лишней огласки и наводят порядок», — рассказывают слухмейкеры.

Пациенты пытаются проникнуть на поздние приемы,…

В медицинской сфере обсуждают участившееся поведение пациентов. Якобы, врачи заметили, что югорчане, которые не желают ждать прием по записи, стараются напролом попасть на вечерние приемы. «Людей в поликлиниках в это время значительно меньше. Народ это прочувствовал. Поэтому некоторые, кто не хочет ждать приема, пытаются пройти без записи. Видимо, надеются, что кто-то не придет или пропустит без очереди. Казалось бы, пустяк, но из-за таких любителей „только спросить“ могут образовываться очереди», — разводят руками медики.

…а уборщицы воюют со строителями

Уборщицы ругаются со строителями в поликлинике

Слухачи обсуждают ремонт в поликлиниках Нижневартовска. По слухам, в одном из учреждений разгорелась нешуточная драма между уборщицами и работниками, которые ремонтируют здешние кабинеты. «Строители — не слишком аккуратные ребята. Бывает, что с некоторых чуть ли не побелка сыпется. Бывает, что жестко затаптывают коридоры. Как итог, техничкам приходится бегать за ними с тряпками и руганью. Ну, а парни лишь разводят руками», — обсуждают свидетели драмы.

Югорчане опасаются «яичного дефицита»

В ритейл тусовке сплетничают про опасения покупателей. Якобы, клиенты заметили в магазинах исчезновение продукции некоторых брендов куриных яиц. «Есть ощущение, что в отдельных супермаркетах почему-то пропали постоянные марки. На полках продукции достаточно, но она совсем не та, что продают обычно. То ли магазины поставщиков поменяли, то ли случились какие-то проблемы с поставками», — рассуждают покупатели.

Цветочным лавкам ХМАО приходится набирать новых курьеров

По слухам, магазины цветов в этом году столкнулись с небывалым валом заказов ко Дню матери. Поэтому торговым точкам, якобы, даже пришлось нанимать дополнительных курьеров. «Магазины с приличным штатом просто выводят побольше сотрудников на работу. Но некоторым приходится и вовсе искать новых временных курьеров. Казалось бы, найти — задача пустяковая. Но красиво подарить букет — искусство, которым владеют далеко не все доставщики», — обсуждают бизнесмены.

Нижневартовцы мечтают о кладбище для животных

Поговаривают, что в городе обострилась тема захоронения домашних питомцев. Летом хозяева еще могут увезти животное в лес, но зимой землю не раскопать, и начинаются сложности. «В ветклиниках предлагают только утилизацию, и стоит это около трех тысяч», — рассказывает сплетник. Многие не хотят такого варианта и ищут способ похоронить любимца по-человечески. Говорят, в городе даже обсуждают идею петиции о создании крематория или отдельного кладбища для животных.

В Нижневартовске пытаются купить образование ради работы в нефтянке

Югорчане пытаются купить «корочки»

Сарафанное радио обсуждает возможность «приобрести» корочку лаборанта или оператора по добыче, чтобы попасть в нефтяную отрасль. «Есть конторы, которые формально учат — по сути человек платит за документ, а не за знания», — иронизирует народ. По словам горожан, на предприятия потом приходят такие специалисты с минимальной подготовкой. Тема активно гуляет по чатам, хотя официальных подтверждений нет. Местные шутят, что хорошо хоть дипломы врачей не продают.

Жители Нижневартовска массово идут в банкротство

Говорят, что услуга банкротства стала в городе необычно востребованной. За сопровождение фирмы берут не меньше ста пятидесяти тысяч, но желающие все равно находятся. «Это шанс списать сотни тысяч долгов, все строго по закону», — объясняет знающий слухач. Парадокс в том, что к процедуре чаще идут обеспеченные люди, которые хотят закрыть вопросы быстро. Средний класс, по словам источников, старается рассчитываться честно и тянет кредиты до конца.

Няни в Нижневартовске работают за продукты

В родительских чатах обсуждают новый формат — няни готовы сидеть с детьми не за деньги, а за продуктовый набор. «Обычная ставка — 200 рублей в час, но некоторые женщины без работы просят просто купить курицу или набор к чаю», — рассказывает собеседник. Такой вариант становится популярным у родителей, которые хотят сэкономить. Пишут, что предложения появляются все чаще. Для многих это удобный обмен: помощь за базовые покупки.

В элитном ЖК Сургута сменили управляющую компанию и начали наводить порядок

Поговаривают, что в престижном жилом комплексе впервые за много лет сменилась управляющая компания. Жильцов удивили новые порядки: в последний день передачи показаний специалисты закрыли на ключ щитки со счетчиками, которые раньше стояли открытыми. «Через окошки цифры видно плохо, вот люди и пытались открыть дверцу чем попало — даже ключами от почтовых ящиков», — рассказывают соседи. По их словам, компания активно обходит дома и приводит в порядок то, до чего руки не доходили годами.

Скандал в медучреждении довел сотрудницу до госпитализации

В медучреждении возник скандал

Ходят слухи, что в одном из крупных медучреждений Сургута произошел конфликт между руководителем и молодой сотрудницей. «Главный врач накричала на девушку, ей нет и тридцати. После этого у медработницы случилось резкое ухудшение самочувствия, говорят, похоже на инсульт», — делится источник. По словам собеседников, сейчас сотрудница пришла в себя и продолжает работу. Внутри коллектива обсуждают, что нынешний руководитель перенял жесткую манеру управления своего предшественника.

Сургутяне достают офтальмологов бесплатной проверкой зрения

Поговаривают, что в городских оптиках вырос поток людей, которые приходят проверить зрение бесплатно, ничего не покупая. «Им удобно: не надо ждать талон к офтальмологу и сидеть в очередях», — говорит инсайдер. Оптометристы по правилам не могут отказать, кроме случаев с несовершеннолетними. После проверки многие заказывают очки на маркетплейсах, экономя на покупке в салоне. По словам сотрудников, такие визиты стали регулярными.

В ветклинике, где пытались спасти шпица, не оказалось нужного специалиста

Поговаривают, что в сургутской ветклинике, куда привезли задыхающуюся собаку, не было врача нужного профиля. Хотя публично обсуждение сосредоточилось на грумере, источники отмечают и другой момент. «Собаку продержали в кислородной камере около двух часов, специалисты были по другим направлениям», — рассказал сплетник. По его словам, именно это могло повлиять на исход.

Владельцы груминг-салона готовят иск из-за хейта

По слухам, владельцы салона намерены обращаться в суд после волны обвинений. «Хозяйка Ричика отказалась от помощи и продолжает публично атаковать студию», — говорит собеседник. Владельцы считают, что их репутации наносится ущерб, и уже консультируются с адвокатом. Внутри коллектива обсуждают подготовку к возможному судебному процессу.

В стоматологии пугают молодых сотрудниц «отправкой в декрет»

На молодых врачей якобы давят угрозами

Слухачи утверждают, что в одной из государственных стоматологий округа руководительница давит на молодых мам, которые не могут выходить на работу в нерабочие часы. По словам источников, даже подписанные заявления о сокращенном графике ее не устраивают. «Она угрожает отправить их назад в декрет, если не будут работать как требуется», — рассказал собеседник. В коллективе ситуация вызывает напряжение и страх за стабильность рабочих мест.