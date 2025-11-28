В Нижневартовске у домов должников по коммуналке выставляют «пирамиды позора»

В Нижневартовске у должников по ЖКХ выбивают деньги необычным способом (архивное фото) Фото: CC BY-SA 4.0 (cropped image), RG72, Wikimedia Commons

В Нижневартовске коммунальщики начали устанавливать у многоэтажек бетонные конструкции в форме пирамид с номерами квартир должников. Так управляющие компании пытаются воздействовать на жителей, которые систематически не оплачивают услуги ЖКХ.

«Бетонная конструкция весом в 2 тонны и высотой 1,5 метра содержит надписи „У вас долг“, „Оплати долг“ и номера квартир должников», — сообщили в пресс-службе «Нижневартовских коммунальных систем». В компании подчеркнули, что такие меры не нарушают закон, а размещенная информация не относится к персональным данным.

Одна из таких конструкций появилась у дома на улице Ханты-Мансийской, 40. Там проживают 18 владельцев квартир, которые должны в сумме 215 тысяч рублей. По словам коммунальщиков, цель установки — побудить жителей погасить задолженность. По данным на 1 ноября, жители Нижневартовска должны ресурсоснабжающим организациям около 366 млн рублей.

