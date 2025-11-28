Ростислав Доронин из Сургута (ХМАО) стал участником шоу «Ярче звезд» Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель театральной студии из Сургута примет участие в музыкальном шоу на федеральном канале

Ростислав Доронин из Сургута (ХМАО) стал участником шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба телеканала.

«В субботу, 28 ноября, выйдет новый выпуск музыкального шоу „Ярче звезд“. Одним из участников станет Ростислав Доронин — руководитель и преподаватель театральной студии „Академия мюзикла“ из Сургута», — уточнили на ТНТ. В шоу обычные люди перевоплощаются в известных артистов, а победитель каждого выпуска выходит в финал, где сможет выиграть 5 миллионов рублей и дополнительный приз — 500 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Ростислав Доронин выступит в шоу на ТНТ Фото: Из личного архива Ростислава Доронина



