Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Руководитель театральной студии из Сургута примет участие в музыкальном шоу на федеральном канале

Жители ХМАО все чаще участвуют в шоу на ТНТ
28 ноября 2025 в 15:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ростислав Доронин из Сургута (ХМАО) стал участником шоу «Ярче звезд»

Ростислав Доронин из Сургута (ХМАО) стал участником шоу «Ярче звезд»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель театральной студии из Сургута примет участие в музыкальном шоу на федеральном канале

Ростислав Доронин из Сургута (ХМАО) стал участником шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба телеканала. 

«В субботу, 28 ноября, выйдет новый выпуск музыкального шоу „Ярче звезд“. Одним из участников станет Ростислав Доронин — руководитель и преподаватель театральной студии „Академия мюзикла“ из Сургута», — уточнили на ТНТ. В шоу обычные люди перевоплощаются в известных артистов, а победитель каждого выпуска выходит в финал, где сможет выиграть 5 миллионов рублей и дополнительный приз — 500 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Ростислав Доронин выступит в шоу на ТНТ

Фото: Из личного архива Ростислава Доронина


Сургутянин уже не раз участвовал в телевизионных вокальных конкурсах и каждый раз демонстрировал рост мастерства и артистизма. В «Ярче звезд» он перевоплотится в артиста, ставшего обладателем премии «ГрэмМИ». В шоу «Ярче звезд» с каждым участником работает команда гримеров, костюмеров и педагогов по вокалу, номер артиста из Сургута обещает быть отдельным шоу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал