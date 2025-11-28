Логотип РИА URA.RU
Власти Сургута раскрыли доходы руководителей муниципальных предприятий

28 ноября 2025 в 18:13
Директор «ГТС» стал лидером рейтинга зарплат

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор «Городских тепловых сетей» Василий Юркин стал самым высокооплачиваемым руководителем муниципальных предприятий Сургута. Данные о доходах директоров МУПов опубликованы на сайте городской администрации.

«Среднемесячная заработная плата руководителя МУП „Городские тепловые сети“ за 2024 год составила 469 650,94 рубля», — указано в документах. После публикации в администрации уточнили, что расчет произведен с учетом всех выплат.

Второе место в рейтинге занял директор «Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Роман Богач с доходом в 380 тысяч рублей. На третьем месте — руководитель «Лесопаркового хозяйства» Ирина Николаенко, получавшая 352 тысячи рублей.

Скромнее доход у главы «Многофункционального культурно-досугового центра» Ларисы Гуровой, ее среднемесячный доход составил 180,5 тысяч рублей. Руководитель «Муниципального архива» Анастасия Кайдалова получала 173 тысячи. Самая низкая зарплата среди директоров — у руководителя «Сургутского художественного музея» Ольги Перепечиной с уровнем дохода в 161 тысячу.

Ранее в рейтинге зарплат участвовали руководители образовательных учреждений. Доходы директоров школ также достигали 360 тысяч рублей.

