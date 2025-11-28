Логотип РИА URA.RU
Жительница ХМАО засудила полицию за ошибку в загранпаспорте

28 ноября 2025 в 15:47
Жительница Нижневартовска лишилась отпуска из-за ошибки в загранпаспорте

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Нижневартовска отсудила 117 тысяч рублей у полиции за ошибку в загранпаспорте из-за которой она лишилась отпуска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Югорчанка приобрела туристическую путевку для себя и дочери и планировала поехать в отпуск. Но не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту Уфы из-за ошибки в загранпаспорте.

«Суд постановил взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации возмещение убытков в размере 99 084 рублей. Взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Возместить расходы на оплату юридических услуг в размере 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов.

Ошибка была допущена в паспорте дочери. Документ изъяли как недействительный и югорчане лишились путевки, на которую потратили 133 000 рублей. Женщина обратилась в суд и выиграла иск по делу о ненадлежащем оформлении документа. Решение не вступило в законную силу.

