Жительница ХМАО засудила полицию за ошибку в загранпаспорте
Жительница Нижневартовска лишилась отпуска из-за ошибки в загранпаспорте
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Жительница Нижневартовска отсудила 117 тысяч рублей у полиции за ошибку в загранпаспорте из-за которой она лишилась отпуска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Югорчанка приобрела туристическую путевку для себя и дочери и планировала поехать в отпуск. Но не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту Уфы из-за ошибки в загранпаспорте.
«Суд постановил взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации возмещение убытков в размере 99 084 рублей. Взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Возместить расходы на оплату юридических услуг в размере 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов.
Ошибка была допущена в паспорте дочери. Документ изъяли как недействительный и югорчане лишились путевки, на которую потратили 133 000 рублей. Женщина обратилась в суд и выиграла иск по делу о ненадлежащем оформлении документа. Решение не вступило в законную силу.
