Жительница ХМАО засудила полицию за ошибку в загранпаспорте

Жительница Нижневартовска отсудила 117 тысяч рублей у полиции за ошибку в загранпаспорте из-за которой она лишилась отпуска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Югорчанка приобрела туристическую путевку для себя и дочери и планировала поехать в отпуск. Но не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту Уфы из-за ошибки в загранпаспорте.

«Суд постановил взыскать с Министерства внутренних дел Российской Федерации возмещение убытков в размере 99 084 рублей. Взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Возместить расходы на оплату юридических услуг в размере 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов.

