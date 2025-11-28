Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

В Сургуте открылся крытый скейтпарк

28 ноября 2025 в 16:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В парке проводят индивидуальные и групповые тренировки

В парке проводят индивидуальные и групповые тренировки

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (архивное фото)

В Сургуте (ХМАО) открылся частный крытый скейтпарк. Площадка оборудована рампой для экстремального катания.

«Мы создаем уникальный скейт-парк с верт-рампой. Пока строим фигуры, наша площадка 1 500 метров квадратных с ровным полом уже ждет гостей», — рассказала команда проекта в своем telegram-канале.

В парке проводят индивидуальные и групповые тренировки по катанию на роликах, самокатах, скейтбордах и лонгбордах. Также посетители могут арендовать инвентарь.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало об инициативе молодежной палаты при городской думе Сургута превратить здание бывшего кинотеатра «Аврора» в арт-пространство. Однако депутаты раскритиковали предложение, назвав проект сырым и финансово неоправданным — реконструкцию оценили в 250 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал