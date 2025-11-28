В Сургуте открылся крытый скейтпарк

В парке проводят индивидуальные и групповые тренировки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (архивное фото)

В Сургуте (ХМАО) открылся частный крытый скейтпарк. Площадка оборудована рампой для экстремального катания.

«Мы создаем уникальный скейт-парк с верт-рампой. Пока строим фигуры, наша площадка 1 500 метров квадратных с ровным полом уже ждет гостей», — рассказала команда проекта в своем telegram-канале.

В парке проводят индивидуальные и групповые тренировки по катанию на роликах, самокатах, скейтбордах и лонгбордах. Также посетители могут арендовать инвентарь.

