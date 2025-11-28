В Сургуте открылся крытый скейтпарк
В парке проводят индивидуальные и групповые тренировки
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (архивное фото)
В Сургуте (ХМАО) открылся частный крытый скейтпарк. Площадка оборудована рампой для экстремального катания.
«Мы создаем уникальный скейт-парк с верт-рампой. Пока строим фигуры, наша площадка 1 500 метров квадратных с ровным полом уже ждет гостей», — рассказала команда проекта в своем telegram-канале.
В парке проводят индивидуальные и групповые тренировки по катанию на роликах, самокатах, скейтбордах и лонгбордах. Также посетители могут арендовать инвентарь.
Ранее URA.RU рассказывало об инициативе молодежной палаты при городской думе Сургута превратить здание бывшего кинотеатра «Аврора» в арт-пространство. Однако депутаты раскритиковали предложение, назвав проект сырым и финансово неоправданным — реконструкцию оценили в 250 миллионов рублей.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!