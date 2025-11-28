Логотип РИА URA.RU
В ХМАО заключенный отсудил компенсацию у руководства СИЗО за отсутствие зимней одежды

В ХМАО заключенный отсудил компенсацию за ненадлежащие условия содержания
28 ноября 2025 в 16:54
Заключенный отсудил 5500 рублей за ненадлежащие условия содержания в СИЗО

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске заключенный отсудил компенсацию у администрации следственного изолятора за то, что ему не выдали зимнюю одежду. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Администрацией следственного изолятора было отказано лицу, лишенному свободы, в выдаче зимней одежды, тогда как температурные условия предполагали необходимость выдачи вещевого довольствия по сезону по его заявлению, что в свою очередь послужило нарушению его права на пользование ежедневной прогулкой. Решением Нижневартовского городского суда административные исковые требования удовлетворены частично», — сообщает пресс-служба судов.

Судья взыскал в пользу заключенного компенсацию в 5500 рублей. Решение не вступило в законную силу.

