В ХМАО заключенный отсудил компенсацию у руководства СИЗО за отсутствие зимней одежды
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нижневартовске заключенный отсудил компенсацию у администрации следственного изолятора за то, что ему не выдали зимнюю одежду. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«Администрацией следственного изолятора было отказано лицу, лишенному свободы, в выдаче зимней одежды, тогда как температурные условия предполагали необходимость выдачи вещевого довольствия по сезону по его заявлению, что в свою очередь послужило нарушению его права на пользование ежедневной прогулкой. Решением Нижневартовского городского суда административные исковые требования удовлетворены частично», — сообщает пресс-служба судов.
Судья взыскал в пользу заключенного компенсацию в 5500 рублей. Решение не вступило в законную силу.
