В ХМАО заключенный отсудил компенсацию у руководства СИЗО за отсутствие зимней одежды

В Нижневартовске заключенный отсудил компенсацию у администрации следственного изолятора за то, что ему не выдали зимнюю одежду. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Администрацией следственного изолятора было отказано лицу, лишенному свободы, в выдаче зимней одежды, тогда как температурные условия предполагали необходимость выдачи вещевого довольствия по сезону по его заявлению, что в свою очередь послужило нарушению его права на пользование ежедневной прогулкой. Решением Нижневартовского городского суда административные исковые требования удовлетворены частично», — сообщает пресс-служба судов.