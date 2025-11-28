В ХМАО из политсовета исключили статусных единороссов

В Ханты-Мансийске прошла 38-я конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». По результатам голосования, политсовет окружного отделения и его президиум покинули статусные единороссы.

«Политсовет покинули глава Лангепаса Сергей Горобченко, лишенный мандата думы ХМАО за сокрытие ВНЖ Италии экс-депутат Алексей Андреев, действующий парламентарий Андрей Ковальский, спикер думы Сургутского района Валентин Полторацкий. Ещё одна вакансия образовалась после смерти депутата Тюменской облдумы Андрея Моргуна», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Президиум в рамках ежегодной ротации покинул мэр Сургута Слепов, включенный в него в прошлом году. Единороссы отправились на тайное голосование по выбору шести новых членов политсовета партии и ее президиума.