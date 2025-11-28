В ХМАО женщины стали чаще выбирать партнерские роды
В Югре женщины все чаще берут с собой поддержку на роды
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Ханты-Мансийском округе увеличилось число женщин, выбирающих партнерские роды. Об этом сообщили специалисты окружного перинатального центра Нижневартовска.
«Все больше пар стремятся разделить этот волнующий момент вместе. Мы идем в ногу со временем, предоставляя будущим родителям возможность пройти этот путь рука об руку, получая при этом квалифицированную медицинскую помощь и поддержку», — написали медики в соцсетях. После публикации они уточнили, что популярность услуги продолжает расти.
В центре добавили, что присутствовать на родах может любой совершеннолетний партнер при условии прохождения необходимых обследований. Врачи отмечают, что присутствие близкого человека снижает стресс, помогает легче переносить боль и ускоряет восстановление после рождения ребенка.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!