Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В ХМАО женщины стали чаще выбирать партнерские роды

28 ноября 2025 в 15:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Югре женщины все чаще берут с собой поддержку на роды

В Югре женщины все чаще берут с собой поддержку на роды

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийском округе увеличилось число женщин, выбирающих партнерские роды. Об этом сообщили специалисты окружного перинатального центра Нижневартовска.

«Все больше пар стремятся разделить этот волнующий момент вместе. Мы идем в ногу со временем, предоставляя будущим родителям возможность пройти этот путь рука об руку, получая при этом квалифицированную медицинскую помощь и поддержку», — написали медики в соцсетях. После публикации они уточнили, что популярность услуги продолжает расти.

В центре добавили, что присутствовать на родах может любой совершеннолетний партнер при условии прохождения необходимых обследований. Врачи отмечают, что присутствие близкого человека снижает стресс, помогает легче переносить боль и ускоряет восстановление после рождения ребенка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал