В ХМАО женщины стали чаще выбирать партнерские роды

В Югре женщины все чаще берут с собой поддержку на роды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийском округе увеличилось число женщин, выбирающих партнерские роды. Об этом сообщили специалисты окружного перинатального центра Нижневартовска.

«Все больше пар стремятся разделить этот волнующий момент вместе. Мы идем в ногу со временем, предоставляя будущим родителям возможность пройти этот путь рука об руку, получая при этом квалифицированную медицинскую помощь и поддержку», — написали медики в соцсетях. После публикации они уточнили, что популярность услуги продолжает расти.