Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Мэр из ХМАО объявил карантин в школах из-за роста ОРВИ

В школах Лангепаса объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ
28 ноября 2025 в 17:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В школах Лангепаса вводится карантин до 1 декабря

В школах Лангепаса вводится карантин до 1 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лангепасе ученики 1-8 классов уходят на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ. Об этом сообщил мэр города Сергей Горобченко.

«Принято решение о приостановлении учебного и воспитательного процессов с переводом на дистанционную форму обучения школьников с 1-8 класс на семь календарных дней начиная с 01.12.2025 года. Постановление это касается и учреждений дополнительного образования, спорта, культуры», — написал Горобченко в своем telegram-канале. Предприятиям города поручено усилить «утренний фильтр» в трудовых коллективах и дезинфекцию помещений.

Ранее URA.RU писало, что в школах Сургута объявлен карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ученики 1-8 классов будут учиться дистанционно до 5 декабря включительно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал