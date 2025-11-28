Мэр из ХМАО объявил карантин в школах из-за роста ОРВИ
В школах Лангепаса вводится карантин до 1 декабря
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Лангепасе ученики 1-8 классов уходят на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ. Об этом сообщил мэр города Сергей Горобченко.
«Принято решение о приостановлении учебного и воспитательного процессов с переводом на дистанционную форму обучения школьников с 1-8 класс на семь календарных дней начиная с 01.12.2025 года. Постановление это касается и учреждений дополнительного образования, спорта, культуры», — написал Горобченко в своем telegram-канале. Предприятиям города поручено усилить «утренний фильтр» в трудовых коллективах и дезинфекцию помещений.
Ранее URA.RU писало, что в школах Сургута объявлен карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ученики 1-8 классов будут учиться дистанционно до 5 декабря включительно.
