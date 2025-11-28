Мэр из ХМАО объявил карантин в школах из-за роста ОРВИ

«Принято решение о приостановлении учебного и воспитательного процессов с переводом на дистанционную форму обучения школьников с 1-8 класс на семь календарных дней начиная с 01.12.2025 года. Постановление это касается и учреждений дополнительного образования, спорта, культуры», — написал Горобченко в своем telegram-канале. Предприятиям города поручено усилить «утренний фильтр» в трудовых коллективах и дезинфекцию помещений.